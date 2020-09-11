Sağlıklı içecekler arasında yer alan yeşil çay, listenin en başında yer alan alıyor desek yerdir. Faydalarıyla herkesi şaşırtan yeşil çay, ilk olarak metabolizmayı hızlandırıp zayıflamayı sağladığı için tercih ediliyor. Fakat herkes yeşil çay içemez.

Peki, gerçekten de yeşil çayın faydaları neler? Yeşil çay neye iyi gelir?

EKONOMİ Yeşil çay pazarında rekabet kızışıyor

Yeşil çay içmek ömrü uzatıyor. Kanser önleyici, zayıflatıcı ve yaşlanmayı geciktirmesinden dolayı her dönem tercih edilen yeşil çay, vücudumuzda sindirim sistemini düzenleyen ve metabolizmayı hızlandıran özelliğiyle biliniyor.

Zayıflatıcı özelliğinden dolayı kadınların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay neye iyi gelir?

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Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Vücudumuzda inanılmaz etkileri olan yeşil çay, fermente edilmemiş yapraklardan oluşur, bu nedenle en üst düzeyde antioksidan içerir. Yaz kış tüketilen yeşil çayın bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Yeşil çay, yağ yakıcı özelliğiyle kadınların bir numaralı içeceği olma özelliğini koruyor.

AKTÜEL Meme kanserine karşı yeşil çay

Metabolizmayı hızlandırır.

Kan dolaşımını hareketlendirir.

Zayıflatıcı etkisiyle her zaman tercih edilir.

Kanser önleyici. (Meme, mesane, yumurtalık, kolorektal (bağırsak), yemek borusu (boğaz),akciğer, prostat, cilt, mide)

Yaşlanma karşıtı.

Kalp sağlığını korur.

Stresle mücadele ederek sakinleştirir.

Gaz giderici ve ateş düşürücü.

Hafızayı güçlendirir.

Yorgun gözaltı torbalarına, kompres olarak uygulayabilirsiniz.

Soğuk algınlığı tedavisinde, gargara yapılarak kullanılır.

Diş çekiminden sonra kanamayı veya ağrıyı durdurmak için kompres yapılır.

Bağışıklık sistemini düzenler.

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Yeşil çay neye iyi gelir?

Yeşil çay tüketimi hastalıklara iyi geliyor. Yalnız yeşil çayın tüketimi konusunda aşırıya kaçılmamalı. Günde üç bardaktan fazla içilmemeli. Metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki toksinlerin kolay atılmasını sağlaması buna etken olmaktar. Gün içerisinde 3 bardak tüketildiği takdirde kalp krizi riskini yüzde 11 oranında düşürmekte. Yeşil çay içerisinde kafein olduğu için hamilelerin tüketmesi sakıncalı.

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