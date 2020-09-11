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GENEL SAĞLIK

Yeşil çayın faydaları nelerdir: Yeşil çay neye iyi gelir?

Yeşil çayın faydaları nelerdir: Yeşil çay neye iyi gelir?

Metabolizmayı hızlandırıp zayıflamayı sağlayan yeşil çayın faydaları, saymakla bitmiyor. Yeşil çay, yağ yakıcı özelliğiyle kadınların bir numaralı içeceği olma özelliğini koruyor. Şifalı bitki yeşil çayın neye iyi geldiği ve faydaları merak ediliyor. Gerçekten de yeşil çayın faydaları neler? Yeşil çay neye iyi gelir? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeşil çay günde üç bardaktan fazla tüketilmemeli.
Yeşil çay günde üç bardaktan fazla tüketilmemeli.

Sağlıklı içecekler arasında yer alan yeşil çay, listenin en başında yer alan alıyor desek yerdir. Faydalarıyla herkesi şaşırtan yeşil çay, ilk olarak metabolizmayı hızlandırıp zayıflamayı sağladığı için tercih ediliyor. Fakat herkes yeşil çay içemez.

Peki, gerçekten de yeşil çayın faydaları neler? Yeşil çay neye iyi gelir?

Yeşil çay pazarında rekabet kızışıyor
EKONOMİ
Yeşil çay pazarında rekabet kızışıyor

Yeşil çay içmek ömrü uzatıyor. Kanser önleyici, zayıflatıcı ve yaşlanmayı geciktirmesinden dolayı her dönem tercih edilen yeşil çay, vücudumuzda sindirim sistemini düzenleyen ve metabolizmayı hızlandıran özelliğiyle biliniyor.

Zayıflatıcı özelliğinden dolayı kadınların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay neye iyi gelir?

Yeşil çayın gizli silahı kilo verdiriyor
HAYAT
Yeşil çayın gizli silahı kilo verdiriyor

Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Vücudumuzda inanılmaz etkileri olan yeşil çay, fermente edilmemiş yapraklardan oluşur, bu nedenle en üst düzeyde antioksidan içerir. Yaz kış tüketilen yeşil çayın bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Yeşil çay, yağ yakıcı özelliğiyle kadınların bir numaralı içeceği olma özelliğini koruyor.

Meme kanserine karşı yeşil çay
AKTÜEL
Meme kanserine karşı yeşil çay
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Kan dolaşımını hareketlendirir.
  • Zayıflatıcı etkisiyle her zaman tercih edilir.
  • Kanser önleyici. (Meme, mesane, yumurtalık, kolorektal (bağırsak), yemek borusu (boğaz),akciğer, prostat, cilt, mide)
  • Yaşlanma karşıtı.
  • Kalp sağlığını korur.
  • Stresle mücadele ederek sakinleştirir.
  • Gaz giderici ve ateş düşürücü.
  • Hafızayı güçlendirir.
  • Yorgun gözaltı torbalarına, kompres olarak uygulayabilirsiniz.
  • Soğuk algınlığı tedavisinde, gargara yapılarak kullanılır.
  • Diş çekiminden sonra kanamayı veya ağrıyı durdurmak için kompres yapılır.
  • Bağışıklık sistemini düzenler.

Kansere karşı 1 fincan yeşil çay
GÜNDEM
Kansere karşı 1 fincan yeşil çay

Yeşil çay neye iyi gelir?

Yeşil çay tüketimi hastalıklara iyi geliyor. Yalnız yeşil çayın tüketimi konusunda aşırıya kaçılmamalı. Günde üç bardaktan fazla içilmemeli. Metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki toksinlerin kolay atılmasını sağlaması buna etken olmaktar. Gün içerisinde 3 bardak tüketildiği takdirde kalp krizi riskini yüzde 11 oranında düşürmekte. Yeşil çay içerisinde kafein olduğu için hamilelerin tüketmesi sakıncalı.

Metabolizmanızı hızlandırmak için öneriler
FOTOĞRAF 10
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Yeşil çay içerdiği polifenol sayesinde güçlü bir antioksidandır. Dolayısıyla vücudumuzda farklı nedenlerden ötürü oluşan serbest radikalleri temizleme yetisine sahiptirler. Lipolitik yani yağ yakıcı ve glikojenolitik özelliği nedeniyle yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirecek çok güzel bir kaynaktır.
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Zencefil güçlü bir antioksidan ve güçlü bir antienflamatuvar özelliği olan bir bitkidir. Zencefil içerdiği gingerol ve zingibain sayesinde iştahımızı bastırıcı özelliğe sahiptir. Bu nedenle zencefil’i yemeklerde ve salatalarda kullanarak vücudumuzdaki yağın yakımına yardımcı oluruz.
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Limon C vitamini ve posa yönünden zengin bir meyvedir. Bu yüzden limon bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda yeterli oranda C vitamini alan kişilerin egzersiz sırasında yağ yakımının arttığı görülmüştür. Bununla birlikte beslenmesinde yeterli miktarda C vitamini bulunan bireylerde düşük beden kitle indeksi de görüldüğü saptanmıştır. Sonuç olarak yeterli miktarda C vitamini alımı, egzersiz ile birlikte yağ yakıcı olduğu gözlenmiştir.
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İçerdiği pektin sayesinde bağırsak hareketlerini kuvvetlendirir. C vitamini içerir ve güçlü bir antioksidandır. C vitamini içeriği sayesinde zayıflamada egzersiz ile birlikte kilo kaybına yardımcı olur.
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Greyfurt, yağ yakma özelliği ile zayıflama programlarında etkili bir besindir. Yemeklerden 30 dakika önce tüketildiğinde; yemek esnasında daha az yemek tüketme gereği hissedersiniz ve daha az kalori almış olursunuz. Ancak greyfurt tüketimi bazı ilaçlarla etkileşime girebildiğinden, kullanmadan evvel diyetisyen veya hekime danışınız.
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Mate çayı içerdiği kafein sayesinde yeşil çay gibi metabolizmayı uyararak zayıflamada kullanılan ve yağ yakıcı özelliği taşıyan çaylardan biridir.
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Kırmızı acı biber içerdiği kapsain sayesinde vücut ısısını arttırır ve bu sayede oksijen gereksinimi yaratır. Sonuç olarak metabolizmayı harekete geçirir ve yağ yakıcı özelliği vardır.
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Yoğurt protein kaynaklı olduğu gibi içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak florasının ortamını düzenler. Tokluk hissi yaratır. Bu nedenle metabolizmayı hızlandırır ve zayıflama programlarında yağ yakıcı özelliği nedeniyle sık sık tercih edilir. (Kaynak: Pembenar)
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Karabiber ise içerdiği piperin ve piperin türevi bileşikler sayesinde güçlü bir antikanserojen etkiye sahiptir. Tıpkı kırmızı biber gibi metabolizmanın harekete geçmesini sağlar.
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