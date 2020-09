Yeşil çayın faydaları nelerdir: Yeşil çay neye iyi gelir?

Limon C vitamini ve posa yönünden zengin bir meyvedir. Bu yüzden limon bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda yeterli oranda C vitamini alan kişilerin egzersiz sırasında yağ yakımının arttığı görülmüştür. Bununla birlikte beslenmesinde yeterli miktarda C vitamini bulunan bireylerde düşük beden kitle indeksi de görüldüğü saptanmıştır. Sonuç olarak yeterli miktarda C vitamini alımı, egzersiz ile birlikte yağ yakıcı olduğu gözlenmiştir.