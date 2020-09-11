Manda sütü ve manda yoğurdu faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

İnek ve manda sütünden elde edilen faydalı ve sağlıklı besinler insan vücudu için çok önemlidir.

Manda sütü yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de en iyi besin takviyesi olarak kabul edilir.

Doğal manda yoğurdu, diğer sütlere nazaran yüzde 60 daha fazla kalsiyum, yüzde 40 daha fazla protein içerir ve kolesterol oranı daha düşük olan manda sütünden yapılmaktadır.

Manda yoğurdu nedir?

Manda yoğurdu halk arasında camız veya camış yoğurdu olarak da adlandırılan bir yoğurttur. Manda yoğurdu kolay kolay bulunamayacak değişik bir lezzettir. Diğer yoğurtlara nazaran daha koyu kıvamlı, yağlı ve hoş kokuludur.

Ayrıca manda sütü ve ürünlerinde E vitamini ve A vitaminine dönüşen öncü maddeler daha fazladır. Manda sütü ve ürünleri diğer hayvan ürünlerine nazaran daha beyazdır. Bu sebeple özel kahve üreticileri krema olarak manda sütünü tercih etmektedirler.

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Manda yoğurdunun faydaları

Hipertansiyon, diş çürümesi, dehidratasyon, solunum problemleri, obezite, osteoporoz ve hatta bazı kanser türleri gibi hastalıkların önlenmesine de son derece yardımcı olan etkenler süt içerisinde bulunur. İnek ve manda sütünden elde edilen faydalı ve sağlıklı besinler insan vücudu için çok önemlidir ve bu besin maddeleri bir dizi kronik rahatsızlığın önüne geçilmesinde yardımcı olur.

Manda yoğurdu doğal bir antibiyotiktir ve manda yoğurdu içinde çok yüksek miktarda B12 vitamini bulunmaktadır. Bu özelliği et tüketemeyenler için manda yoğurdunu mükemmel bir alternatif yapmaktadır.

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Çinko ve magnezyum oldukça yüksek bir besin kaynadığı olması sebebiyle kalp sağlığı açısından olumlu faydaları bulunmaktadır.

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Evde manda yoğurdu yapabilmek mümkün

Faydalarını ard arda sıraladığımız manda yoğurdu evde nasıl yapılır? Güvenilir ve hijyenik yerden temin ettiğiniz manda sütüyle manda yoğurdunu kendiniz de hazırlayabilmeniz mümkün.