Kefir nedir: Kefir faydaları nelerdir?

Süte göre kıyaslandığında laktoz miktarı çok daha az olan kefir, laktoz intoleransı olan kişiler tarafından da doktora danışıldıktan sonra tüketilebilir.

Kefir, içeriğinde maya ve bakteri bulunan fermente edilmiş bir süt ürünüdür.

Yoğurttan sonra en sık tüketilen ürün olan kefir; inek, koyun ve keçi sütünden yapılan, yüksek miktarda B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeren ayran benzeri bir içecektir.

Kuzey Kafkaslar'da hastalıkların iyileştirilmesi için tüketilen kefir, yıllar geçtikçe dünya çapında popüler bir hâle geldi. 80'li yıllarda ilk kez Türkiye'de ambalajlı olarak üretilen kefir,bugün hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da satışa sunuluyor.

Kefir nedir?

Her yaştan kişi tarafından tüketilebilen kefirin insan sağlığı üzerinde pek çok faydası bulunmakta. 21. yüzyılın yoğurdu olarak da adlandırılan kefir, süt içinde yer alan tüm besin maddelerini içermesinin yanında kefir kültürü ile mayalanması ile meydana gelen mikroorganizmalar sayesinde besleyici değeri de yüksek.

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Kolesterolü düşürüyor

Kefirin, kolesterol düşürücü etkisi nedeniyle insan sağlığı açısından faydalı olduğu görülmüştür. Sindirime yardımcı olan bakteriler içerdiğinden özellikle sindirim problemi yaşayan kişiler tarafından düzenli olarak tüketilebilir.

Süte göre kıyaslandığında laktoz miktarı çok daha az olan kefir, laktoz intoleransı olan kişiler tarafından da doktora danışıldıktan sonra tüketilebilir.

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Bağırsaklara faydası büyük

Günlük olarak tüketildiğinde metabolizma üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu düşünülen kefirin aynı zamanda karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür.

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İçeriğindeki yoğun mikroorganizmalar ve probiyotik özelliğiyle bağırsak florasının düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar. Bağırsaklarda var olan faydalı bakterilerin beslenmesi için besin görevi gören prebyotiklerin yanı sıra bağırsak florasını ve mikroorganizma çeşitliliğini sağlayan probiyotikler de bağırsaklar için oldukça faydalıdır.

Yapılan araştırmalara göre kefirin düzenli olarak 6 ile 9 ay boyunca tüketilmesi durumunda, bağırsak bozukluklarına, uykusuzluk problemlerine, depresyona ve yüksek tansiyona olumlu yönde faydası bulunmaktadır.

Evde yapmak mümkün

Evde yapılan kefir mutlaka cam bir kap içinde ve buzdolabında saklanmalıdır. Buzdolabında en fazla 2 gün süreyle saklanabilen kefirin yapım aşamasında metal kaşık kullanılmamalıdır.

Fermente olmasından dolayı az miktarda karbondioksit ve alkol içeren kefiri diğer fermente ürünlerden ayıran en büyük özellik, laktik asit ve alkol fermantasyonunun aynı anda oluşmasıdır.

Kefirin faydaları *Damar sertliğini önler.

*Damar sertliğini önler. *Kas kasılmalarını önlemede yardımcıdır.

*Kronik yorgunluğun giderilmesinde etkilidir.

*Kansızlığı önler.

*Cilt, tırnak, göz ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

*İdrar yolu iltihabı tedavisini destekler.

*Kilo kontrolünde yardımcıdır.

*Vücut direncini artırır.

*İyileşme sürecini hızlandırır.