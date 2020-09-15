Aktarlarda sıklıkla karşılaştığımız ürünlerden biri olan kantaron yağı faydaları nelerdir: Kantaron yağı nelere iyi gelir?
Çok bilinen sarı ve kırmızı iki ayrı çeşidi bulunan kantaron yağının birbirinden ufak farklılıkları bulunmaktadır. Aynı kantaron bitkisinden elde edilen bu yağların farkı kırmızı kantaron yağının taze bitkilerden, sarı kantaron yağının ise kurutulmuş bitkilerden elde edilmiş olmasıdır.
Kantaron nedir?
Bir tür otsu bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. 8 ile 50 milimetre aralığında değişen bu dalların uçlarında yer alan çiçeğin rengi, bitkinin sarı veya kırmızı kantaron olarak adlandırılmasını sağlar.
Kantaron bitkisinin sağlık açısından çok önemli faydaları vardır. Bu nedenle alternatif tıpta ve bitkisel tedavilerde sıklıkla kullanılır.
Kantaron yağının faydaları
Kantaron bitkisinden elde edilen ve kolaylıkla bulunabilen kantaron yağı hastalıklardan korunma, yaşlanmanın geciktirilmesi, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi gibi bir çok faydayı da beraberinde taşıyor.
Ancak her bitkisel ürün gibi kantaron yağı da dikkatli kullanılması gerekiyor. Kronik bir hastalığı bulunan, çeşitli nedenlerle sürekli olarak ilaç kullanan veya besin alerjileri olan bireyler kantaron yağı kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları, önerilen dozları aşmamaları gerekir.
Kantaron yağı nelere iyi gelir?
- Cilt
- Cilt sağlığını koruma üzerinde etkilidir. Cildin olması nem dengesine sahip olmasını sağlayarak pürüzsüz ve canlı bir görünüm elde edilmesine katkıda bulunur. Kantaron yağının cilt üzerindeki önemli etkilerinden bir diğeri ise lekeleri ortadan kaldırmasıdır.
- Enfeksiyon
- Enfeksiyonlara neden olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalarla savaşarak hastalıklardan korunmayı sağlar.
- Özellikle ayak mantarı, deride oluşan enfeksiyonlar, akneler, herpes virüsünün neden olduğu uçuk gibi birçok hastalıkta kantaron yağı uygulaması enfeksiyonun hızlı bir şekilde iyileştirilmesine yardımcı olur.
- Sindirim
- Yemeklerden kısa süre önce az miktarda alınan kantaron yağı sindirimi hızlandırır, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçer.
- Saç
- Kantaron yağı içerdiği değerli bileşenler, vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığının korunmasına ve saçların güzelleştirilmesine de katkıda bulunur. Düzenli olarak kantaron yağı ile bakım yapılan saçlarda kırık oluşumu azalır, koparak dökülmeler büyük oranda azaltılır ve saçlar sağlıklı bir şekilde uzamaya devam eder. Daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşan saçlar dökülmenin önlenmesi ile birlikte gürleşmeye başlar.