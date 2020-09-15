Aktarlarda sıklıkla karşılaştığımız ürünlerden biri olan kantaron yağı faydaları nelerdir: Kantaron yağı nelere iyi gelir?

Çok bilinen sarı ve kırmızı iki ayrı çeşidi bulunan kantaron yağının birbirinden ufak farklılıkları bulunmaktadır. Aynı kantaron bitkisinden elde edilen bu yağların farkı kırmızı kantaron yağının taze bitkilerden, sarı kantaron yağının ise kurutulmuş bitkilerden elde edilmiş olmasıdır.

Kantaron nedir?

Bir tür otsu bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. 8 ile 50 milimetre aralığında değişen bu dalların uçlarında yer alan çiçeğin rengi, bitkinin sarı veya kırmızı kantaron olarak adlandırılmasını sağlar.

Kantaron bitkisinin sağlık açısından çok önemli faydaları vardır. Bu nedenle alternatif tıpta ve bitkisel tedavilerde sıklıkla kullanılır.

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Kantaron yağının faydaları

Kantaron bitkisinden elde edilen ve kolaylıkla bulunabilen kantaron yağı hastalıklardan korunma, yaşlanmanın geciktirilmesi, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi gibi bir çok faydayı da beraberinde taşıyor.

Ancak her bitkisel ürün gibi kantaron yağı da dikkatli kullanılması gerekiyor. Kronik bir hastalığı bulunan, çeşitli nedenlerle sürekli olarak ilaç kullanan veya besin alerjileri olan bireyler kantaron yağı kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları, önerilen dozları aşmamaları gerekir.

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Kantaron yağı nelere iyi gelir?