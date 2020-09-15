Fotoğraf: Arşiv / Tazesi de tozu da tam bir şifa olan zencefilin faydaları saymakla bitmiyor.

Son günlerde evlerden hiç eksik olmayan en doğal ilaç haline gelen zencefil, basit bir karın ağrısından tutunda gebelikte mide bulantılarına kadar tüketilen bir ürün haline geldi. Kimi böylesi bir mucizevi bitkiden vazgeçemezken kimi de kokusu ve görüntüsünden dolayı mesafeli duruyor.

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Aktarlarda kolayca bulanabilen zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Çok kişi insan vücuduna sağlıklı olduğunu bilerek tüketiyor. Neye iyi geldiği ise genel geçer bilgilerle sınırlı. Zencefille hastalıklardan korunmak mümkün.

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Özellikle mide bulantısı ve bağırsak hastalıkları için çok faydalı olan bu bitki soğuk algınlığı ve gribe bire bir. Zencefilin faydaları ve kökeni çok eski tarihlere dayanmakla beraber düzenli tüketildiğinde yararı ikiye katlanıyor. Zencefil suyunun faydaları da kendisi de kadar etkili.Peki, zencefil faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir?

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Zencefil faydaları nelerdir?

Zencefil mutfaklarımızın en değerli baharatlarından biri. İster kök halinde ister toz halinde tüketilebilen zencefilin, insan sağlığına sayısız faydaları var. Binbir derde deva zencefilin bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış bu faydalar neler?

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Zencefilin faydaları genel olarak sıralayacak olursak eğer;

İçermiş olduğu antiseptik özelliği sayesinde, kanın iltihap kapmasını engeller ve temiz kalmasını sağlar.

İştah açıcı özelliğiyle özellikle yemek yemeyen çocuklarda büyük etkiler sağlar.

Midenin yapısını düzenler ve sürekli çekmiş olduğunuz mide ağrılarını en aza indirir.

Solunum yollarını açarak daha rahat nefes alıp verişinizi hızlandırır.

Uyku anında olası apne krizlerinin önüne geçer.

Vücutta sıcaklık ve terlilik oluşturur ve bu sayede de soğuk algınlıklarının azalmasını sağlar.

Bağırsaklarda ki birikmiş gazlardan kurtulmanızı sağlar.

Mide ekşimelerine bire bir etkili.

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İçeceklerden kurabiyelere kadar her şeyde kullanılabilir

Zencefil genel olarak içeceklerde, salatalarda ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor. Toz zencefil ise baharat olarak yemeklerin içerisine, salatalara ve çeşitli içeceklerin içine katılarak tüketilmekte. Ayrıca kurabiyelerin ve çeşitli atıştırmalıkların içerisine de konulan zencefilin en yaygın tüketim şekli ise çay olarak hazırlanması.

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Zencefil neye iyi gelir?

Zencefilin faydaları saymakla bitmez dedik. Peki zencefil neye mi iyi geliyor? İşte zencefilin iyi geldiği başlıca rahatsızlıklar:

Zencefil mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür

Zencefil kusmaya ve mide bulantısına karşı son derece etkili

Zencefil ishali ve bağırsak bozukluklarını giderir

Zencefil bağışıklık sisteminin güçlendirir

Zencefil regl ağrılarını azaltır

Zencefil öksürüğü keser

Zencefil metabolizmayı hızlandırır ve iştah açar

Zencefil sindirimi hızlandırır

Zencefilas kas ağrılarını hafifletir

Zencefil solunum yollarını açar

Zencefil soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır

Zencefil otobüs, gemi ya da diğer ulaşım araçlarında yaşanan mide bulantılarına karşı da çok iyi geldiği bilinmekte.