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Zencefil faydaları nelerdir: Zencefil neye iyi gelir?

Zencefil faydaları nelerdir: Zencefil neye iyi gelir?

Mucizevi bir bitki olan zencefilin faydaları saymakla bitmez. Soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklarda başvurulan zencefil; taze, kurutulmuş ve toz halinde kullanılabilir. Soğuk algınlığı ve mide rahatsızlığı gibi durumlarda da başvurulan bir bitki olan zencefillin çayı da limon ve bal ile tüketilebilir. Peki, içeceklerden yemeklere kadar her üründe kullanılan zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Tazesi de tozu da tam bir şifa olan zencefilin faydaları saymakla bitmiyor.
Fotoğraf: Arşiv / Tazesi de tozu da tam bir şifa olan zencefilin faydaları saymakla bitmiyor.

Son günlerde evlerden hiç eksik olmayan en doğal ilaç haline gelen zencefil, basit bir karın ağrısından tutunda gebelikte mide bulantılarına kadar tüketilen bir ürün haline geldi. Kimi böylesi bir mucizevi bitkiden vazgeçemezken kimi de kokusu ve görüntüsünden dolayı mesafeli duruyor.

Zencefil sevenler buraya
HAYAT
Zencefil sevenler buraya

Aktarlarda kolayca bulanabilen zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Çok kişi insan vücuduna sağlıklı olduğunu bilerek tüketiyor. Neye iyi geldiği ise genel geçer bilgilerle sınırlı. Zencefille hastalıklardan korunmak mümkün.

Evrensel ilaç ZENCEFİL
SAĞLIK
Evrensel ilaç ZENCEFİL

Özellikle mide bulantısı ve bağırsak hastalıkları için çok faydalı olan bu bitki soğuk algınlığı ve gribe bire bir. Zencefilin faydaları ve kökeni çok eski tarihlere dayanmakla beraber düzenli tüketildiğinde yararı ikiye katlanıyor. Zencefil suyunun faydaları da kendisi de kadar etkili.Peki, zencefil faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir?

Zencefille hastalıklardan korunun
HAYAT
Zencefille hastalıklardan korunun

Zencefil faydaları nelerdir?

Zencefil mutfaklarımızın en değerli baharatlarından biri. İster kök halinde ister toz halinde tüketilebilen zencefilin, insan sağlığına sayısız faydaları var. Binbir derde deva zencefilin bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış bu faydalar neler?

Doğum sonrası kilolarınızdan Zencefil çayı ile kurtulun...
HAYAT
Doğum sonrası kilolarınızdan Zencefil çayı ile kurtulun...
  • Zencefilin faydaları genel olarak sıralayacak olursak eğer;
  • İçermiş olduğu antiseptik özelliği sayesinde, kanın iltihap kapmasını engeller ve temiz kalmasını sağlar.
  • İştah açıcı özelliğiyle özellikle yemek yemeyen çocuklarda büyük etkiler sağlar.
  • Midenin yapısını düzenler ve sürekli çekmiş olduğunuz mide ağrılarını en aza indirir.
  • Solunum yollarını açarak daha rahat nefes alıp verişinizi hızlandırır.
  • Uyku anında olası apne krizlerinin önüne geçer.
  • Vücutta sıcaklık ve terlilik oluşturur ve bu sayede de soğuk algınlıklarının azalmasını sağlar.
  • Bağırsaklarda ki birikmiş gazlardan kurtulmanızı sağlar.
  • Mide ekşimelerine bire bir etkili.

Binbir derde deva zencefil
SAĞLIK
Binbir derde deva zencefil

İçeceklerden kurabiyelere kadar her şeyde kullanılabilir

Zencefil genel olarak içeceklerde, salatalarda ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor. Toz zencefil ise baharat olarak yemeklerin içerisine, salatalara ve çeşitli içeceklerin içine katılarak tüketilmekte. Ayrıca kurabiyelerin ve çeşitli atıştırmalıkların içerisine de konulan zencefilin en yaygın tüketim şekli ise çay olarak hazırlanması.

Kemoterapi sonrası zencefil mide bulantısını gideriyor
SAĞLIK
Kemoterapi sonrası zencefil mide bulantısını gideriyor

Zencefil neye iyi gelir?

  • Zencefilin faydaları saymakla bitmez dedik. Peki zencefil neye mi iyi geliyor? İşte zencefilin iyi geldiği başlıca rahatsızlıklar:
  • Zencefil mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür
  • Zencefil kusmaya ve mide bulantısına karşı son derece etkili
  • Zencefil ishali ve bağırsak bozukluklarını giderir
  • Zencefil bağışıklık sisteminin güçlendirir
  • Zencefil regl ağrılarını azaltır
  • Zencefil öksürüğü keser
  • Zencefil metabolizmayı hızlandırır ve iştah açar
  • Zencefil sindirimi hızlandırır
  • Zencefilas kas ağrılarını hafifletir
  • Zencefil solunum yollarını açar
  • Zencefil soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır
  • Zencefil otobüs, gemi ya da diğer ulaşım araçlarında yaşanan mide bulantılarına karşı da çok iyi geldiği bilinmekte.

Zencefil suyunun faydaları
FOTOĞRAF 10
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Alternatif Doğu tıbbında sıklıkla kullanılan zencefil sağlığı geliştirme özelliği nedeniyle şu anda dünyaya yayılmış durumda.
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Zencefil kökü, vücudu korumak ve çeşitli hastalıklarla mücadele etmek için kullanılabilecek muazzam bir besin kaynağıdır. Limonen, sitronella ve zenceol gibi uçucu yağlar içerir ve bu da bu olumlu sağlık etkilerinin önemli bir kısmını sağlar.
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Zenceol hepsinden en şaşırtıcı olanıdır ve aynı zamanda ona baharatlı lezzet katmaktadır. Artrit ve osteoartrit gibi hastalıkların tedavisini destekleyen güçlü bir iltihaplanma karşıtı maddedir.
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Zencefil suyu, limon ve bal ile birleştirilen, bir yumrudaki tüm besinleri konsantre eden şifa verici bir içecektir. Çok güçlü bir iltihaplanma karşıtı, ağrı kesici ve sakinleştirici etki yarattığından, baş ağrılarını, migreni ve stres kaynaklı gerginliği gidermek için öneriliyor.
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Beyindeki kan damarlarını alevlendirerek migrene neden olan bir madde olan prostaglandinlerin etkilerini bloke ettiği kanıtlanmıştır.
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Aynı zamanda, gaz, ağrı ve hazımsızlık gibi ortak sindirim sistemi ile alakalı problemlerle mücadelede mükemmel olan harika bir sindirim toniğidir.
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Aktif bileşenleri kan akışını uyarır ve varikoz ve örümcek damarlarının oluşmasını önler.
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Ve düşük kalorili olduğundan, metabolizmanın hızlanması ve kilo kaybının daha kolay olması için sağlıklı bir seçenektir.
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Zencefil suyu hazırlamak için malzemeleri en yakın semt pazarından temin edebilirsiniz. Malzemeler 5 çorba kaşığı taze zencefil (50 gram) 3 bardak su (750 mL) 12 limonun suyu 2 çorba kaşığı organik bal (50 g)
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Yapılışı: Taze zencefil kökünü alın ve iyice yıkayın. Daha sonra bir yemek rendesi ile rendeleyin. Ardından suyu kaynatın. Su kaynayınca, zencefil ekleyin. İki dakika düşük ateşte bırakın, ardından ocaktan alın. İçine limonu sıkın, sonra organik bal ekleyin. Bu karışımı sıcak olarak tüketebilirsiniz, aynı zamanda buzdolabında soğuk bir içecek olması için bırakabilirsiniz. Günde iki ya da üç bardak için.
Zencefil suyunun faydaları
Zencefil suyu, iltihaplanma karşıtı etkileri nedeniyle, ağrı ve acılarla mücadele etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Alternatif Doğu tıbbında sıklıkla kullanılır. Sağlığı geliştirme özelliği nedeniyle şu anda dünyaya yayılmış haldedir. İşte zencefil suyunun faydaları..
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