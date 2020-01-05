Hayat Zencefil sevenler buraya
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Zencefil sevenler buraya

Zencefili günümüzde özellikle soğuk algınlığı tedavisinde kullanıyoruz. Osmanlı döneminde de halk arasında kuvvet macunlarından mide ilaçlarına kadar pek çok karışımın içine dahil edillirdi. Dünyada ise turşusu da yapılıyor, çiğ de tüketiliyor.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Zencefil
Zencefil

Güney Asya’nın en sevilen aroma verici kök bitkilerinden biridir zencefil. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kuvvet macunlarından mide ilaçlarına, bir çok karışımın vazgeçilmez ögelerinden biri olmuştur. Bugün de soğuk algınlığı için balla karıştırılarak, demlenerek kullanılıyor.

Kökü tüketilen bir bitki olduğu için bolca lif kaynağı. Aynı zamanda A vitamini ve keskin aromasını veren nefes açıcı, ısıtıcı bir organel içeriyor. Bol miktarda magnezyum, potasyum içeren zencefil mide bulantısını azaltmak ve yatıştırmak için kullanılsa da, eski çağlardan beri fazlasının zarar olduğu biliniyor.

YEMEĞİ DE YAPILABİLİR

Uzak Doğu’da taze zencefil kökleri doğranarak yemeklere ilave ediliyor. Afrika’da taze sürgünleri çiğ yendiği gibi, doğranıp yemeği de yapılıyor. Ben de özellikle tozunun tavuğa çok yakıştığını düşünüyorum. Bugün, zencefili mutfağımızda şifa reçetelerinden farklı yerlerde nasıl kullanabiliriz, bir bakalım istiyorum. Yine, Uzak Doğu’nun sevilen zencefil turşusunun tarifini de deneyelim.

Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Zencefil Şekeri

  • MALZEMELER
  • 100 gram taze kök zencefil
  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • Yarım limon
  • Bir çay kaşığı toz karanfil
  • Bir çay kaşığı toz tarçın
  • Bir çay bardağı pudra şekeri
  • YAPILIŞI
  • Taze zencefili doğrayalım. Bir blender yardımıyla püre haline getirelim. Suyu ilave ederek kaynatalım. Şeker ekleyelim ve bir taşım kaynayınca limon suyunu karıştıralım. Koyulaşana kadar kaynatalım. İçine karanfil ve tarçın ekleyelim. Şekeri mermer bir tezgahın üzerine çıkarıp yayalım. Bükerek rulo şekli verelim. İyice soğumadan bir makas yardımıyla keselim. Bir tepsiye pudra şekeri serpip, kestiğimiz zencefil şekerlerini üzerine koyalım. Pudra şekerine buladığımız zencefil şekerleri artık birbirine yapışmayacaktır. Afiyet olsun.

Zencefilli Havuç Çorbası

  • Zencefilli çorba
  • MALZEMELER
  • 1 kg havuç
  • 4 su bardağı sebze suyu
  • Bir taze zencefil
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan doğranmış
  • 2 diş sarımsak kıyılmış
  • Bir çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 2 su bardağı hindistan cevizi sütü
  • 1/2 limon suyu
  • YAPILIŞI
  • Havuçları rendeleyelim. Zencefili çok ince doğrayalım. Soğanı rendeleyelim. Sarımsakları ezelim. Bir tencereye yağı koyup soğan ve sarımsakları kavuralım. Zencefili ekleyip karıştıralım. En son havuç rendesini ekleyip karıştıralım. Sebze suyu ve tuzu ekleyip kaynamaya bırakalım. Karışımı blenderdan geçirelim. Limon suyu, hindistan cevizi sütü ekleyelim ve bir taşım daha kaynatalım. Baharatları ilave edelim. Afiyet olsun.
  • *Eğer hindistan cevizi sütü bulamazsanız, soğan ile birlikte bir yemek kaşığı un kavurup çorbayı koyulaştırabilirsiniz.

Zencefil Turşusu

  • Zencefil turşusu
  • MALZEMELER
  • 200 gram kök zencefil
  • Bir çay bardağı sirke
  • 4 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 3 su bardağı su
  • YAPILIŞI
  • Sirke, tuz ve suyu bir tencerede bir taşım kaynatıp ılıklaşana kadar dinlendirelim. Balı ilave edelim. Zencefili yıkayıp soyalım, mümkün olduğunca ince dilimleyelim. Kaynar su ile çalkaladığımız kavanoza zencefili ve sirkeli suyu ekleyelim.Yaklaşık bir ay sonra turşumuz hazır, afiyet olsun.
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