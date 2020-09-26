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Elmanın faydaları: Elma nelere iyi gelir?

Elmanın faydaları: Elma nelere iyi gelir?

Salatalardan tatlılara, içeceklerden otantik yemeklere kadar farklı lezzetlerde şekillenen elma, en çok tercih edilen meyveler arasında yer alıyor. Dünya üzerinde öykülere, şarkılara konu olan elma, sağlıklı bir meyve olarak milattan önce 400’lü yıllarda ilaç olarak da kullanılıyordu. Elmanın faydaları saymakla bitmez. İçerisinde bulundurduğu vitaminlerin yanı sıra sindirimi kolaylaştırmasından dolayı tercih dilen elmanın faydaları neler? Elma nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Elma
Fotoğraf: Arşiv / Elma

En sağlıklı atıştırmalık olarak diyet listelerinde her daim olan elmanın faydaları halk arasında saymakla bitmiyor. Dünya genelinde de elmanın faydaları ve elmanın zayıflamaya etkisi ile ilgili birçok araştırma bulunuyor. Elmanın kendisi kadar kabuğu da oldukça faydalı.

Günlük hayatta en sık tükettiğimiz meyveler arasında yer alan elma, besin profili ile ünlü olduğu için beslenmesine dikkat edenler tarafından tüketiliyor. Dünya üzerinde öykülere, şarkılara konu olan elma, sağlıklı bir meyve olarak milattan önce 400’lü yıllarda ilaç olarak da kullanılıyordu. Elmanın kendisi ve kabuğu kadar elma sirkesi de oldukça faydalı.

Elmanın faydaları saymakla bitmez. Peki, elmanın faydaları neler? Elma nelere iyi gelir?

Elma sirkesinin faydaları
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Banyo yaptığınız suya 1 bardak sirke eklerseniz vücudunuz toksinlerden arınacaktır.
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Sirke gözenekleri sıkılaştırır ve kirleri temizler. Elma sirkesi ve sade sodayı bir pamuğa damlatıp cildinize sürün ve yarım saat bekleyin mucizevi şekilde bebek gibi bir cilde sahip olduğunuzu göreceksiniz.
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Banyodan sonra koltukaltınıza ufak bir miktar sirke sürerseniz deodorant görevi görecektir. Ayrıca anti bakteriyel özelliği sayesinde kötü kokuyu da engeller.
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Güneş yanıklarına iyi geldiği bilinen sirke, yanan bölgeleri soğutur. Islak bir beze bir miktar sirke döküp yanıklara hafifçe uygulayabilirsiniz. Ciddi yanıklarda mutlaka doktora başvurmak gerektiğini unutmayın.
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Ayaklarınızın yumuşamasını ve kötü kokulardan arınmasını istiyorsanız ayaklarınızı yıkadığınız suya bir miktar sirke dökün ve 15 dakika bekletin.
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Varis, eninde sonunda tüm kadınları etkileyen can sıkıcı bir durumdur. Bir miktar pamuğa sirke damlatın ve yatmadan önce varisli bölgeye uygulayın. Bu sayede tüm gün üzerine yük binen bacaklarımız dinlenecektir.
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Şampuan ve diğer ürünler saçlarınızı zamanla soluklaştırır. Şampuanla saçlarınızı yıkadıktan sonra bir bardak ılık suya karıştırdığınız elma sirkesini saçlara uygulayın. 2 dakika bekletip durulayın.
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Uçuğunuz varsa sirke uygulayabilirsiniz. Sirke, uçukların kurumasını hızlandırır. Elbette kullanmadan önce doktorunuza danışın.
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Bir kaşık sirke ve yarım bardak suyu karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz. Kötü nefese neden olan bakterilere karşı etkili olacaktır.
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Yattığınız yastığa damlatacağınız sirke boğazınıza muhteşem bir etki yapacaktır. Elma sirkesinin kokusu boğazınızı rahatlatırken gece boyunca daha az öksürmenizi sağlar. Yastığınıza birkaç damla elma suyu sirkesi damlatın ve tatlı bir uykuya dalmaya çalışın.
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Elma sirkesinin faydaları
Elma sirkesinin faydaları
Elma sirkesi, sayısız faydası ve farklı kullanım alanıyla, sadece salata sosu olmaktan çok daha fazlasını hak etmektedir. Sebep ne olursa olsun elma sirkesini günlük hayatımıza dahil etmek gerekiyor.


Elmanın faydaları neler?

Elmanın en bilindikleri özelliklerinin başında şunlar geliyor:

Sindirimi kolaylaştırır

Elma, sindirim sisteminde yer alan faydalı bakterilerin çalışmasını sağlar. Bu sayede sindirim kolaylaştığı gibi sistem daha sağlıklı çalışabilir.

Dişleri Korur

Elmanın diğer faydalarından biriside dişlerin koruması ve beyazlatma etkisinin olmasıdır. Elma diş macunlarında tercih edilebilir.

Unutkanlığı Azaltır

Düzenli olarak elma tüketen bireyler, diğerlerine göre daha az unutkan olurlar. Her gün bir elma, hayat boyu unutkanlığın azalmasına yardımcı olur.

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Elma nelere iyi gelir?

  • Sindirime yardımcı olur
  • Kanseri önler
  • İnmeyi önler
  • Anemi tedavisinde yararlı
  • Bağışıklık sistemini destekler
  • Diyabet kontrol eder
  • Diş bakımını sağlar
  • Alzheimerın önler
  • Beyin sağlığını artırır
  • Astımı tedavi eder
  • Kalp hastalıklarını önler
  • Kolesterolü düşürür
  • Kemik sağlığını korur
  • Görme kabiliyetini geliştirir
  • Cilt bakımına iyi gelir

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