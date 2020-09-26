Elmanın faydaları: Elma nelere iyi gelir?

Salatalardan tatlılara, içeceklerden otantik yemeklere kadar farklı lezzetlerde şekillenen elma, en çok tercih edilen meyveler arasında yer alıyor. Dünya üzerinde öykülere, şarkılara konu olan elma, sağlıklı bir meyve olarak milattan önce 400’lü yıllarda ilaç olarak da kullanılıyordu. Elmanın faydaları saymakla bitmez. İçerisinde bulundurduğu vitaminlerin yanı sıra sindirimi kolaylaştırmasından dolayı tercih dilen elmanın faydaları neler? Elma nelere iyi gelir?
En sağlıklı atıştırmalık olarak diyet listelerinde her daim olan elmanın faydaları halk arasında saymakla bitmiyor. Dünya genelinde de elmanın faydaları ve elmanın zayıflamaya etkisi ile ilgili birçok araştırma bulunuyor. Elmanın kendisi kadar kabuğu da oldukça faydalı.
Günlük hayatta en sık tükettiğimiz meyveler arasında yer alan elma, besin profili ile ünlü olduğu için beslenmesine dikkat edenler tarafından tüketiliyor. Dünya üzerinde öykülere, şarkılara konu olan elma, sağlıklı bir meyve olarak milattan önce 400’lü yıllarda ilaç olarak da kullanılıyordu. Elmanın kendisi ve kabuğu kadar elma sirkesi de oldukça faydalı.