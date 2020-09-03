Uzmanlar uyardı: Elma sirkesinin yanlış kullanımı tehlike saçıyor

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, elma sirkesinin kullanım şekline ilişkin bilgi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, cildi ölü deriden arındırma ve antimikrobiyal özelliği olan sirkenin, akne tedavisine destek olarak tonik şeklinde kullanılabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Cilt lekeleri için de halk arasında sıkça kullanılan elma sirkesi lekeler için etkili olabiliyor. Fakat mutlaka su ile seyrelterek pamuk yardımıyla nazikçe uyguladıktan sonra durulayın. Uygun bir şekilde seyreltilmediğinde ve durulanmadığında ciltte tahriş oluşup lekeler daha da artabileceğinden uzman dermatolog görüşü almadan kullanılması uygun değildir."

HAYAT Canan Karatay'dan koronavirüsten korunma reçetesi: Sirke, yoğurt ve turşu tüketin

Saçlar için de kullanılabilir

Saçlarda oluşan kepekleri yok etmek için elma sirkesi önerisinde bulunan Geçer, saçlarında kepek problemi yaşayan kişilerin doğal yollarla fermente edilerek elde edilen elma sirkesini saçlarını son durulama suyuna katabileceğini aktardı.

KORONAVİRÜS Sirkeli suyla duş almayın, günde ellerinizi 6-8 kez yıkayın!

Cildi tahriş edebilir

Geçer, elma sirkesinin bu şekilde kullanımının aynı zamanda saçlara parlaklık vereceğini bildirerek, "Bitlenmenin medikal tedavisine ek olarak sirkeli suyla saçların taranması tedaviyi hızlandırmakta ve daha etkin olmasını sağlamaktadır. Fakat cilde direkt teması tahriş edebilir onun için saç diplerine seyreltilmeden kullanılmamalı." tavsiyesinde bulundu.

HAYAT Tuzlu su ve sirke efsane

Mutlaka suyla seyreltin

Elma sirkesi geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça yer alan mucizevi bir ürün olarak bilinse de yanlış kullanımının istenmeyen etkilere yol açabileceği uyarısında bulunan Geçer, "Özellikle yoğun konsantrasyonda kullanımı ciltte tahrişe neden olabiliyor. Bu yüzden mutlaka sulandırılarak kullanılmalıdır. Cilde nazikçe uygulanmalı ve mutlaka durulanmalıdır. Açık yaraya sürülmemeli. Tedavi yerine değil tedaviye destek olarak kullanıldığı unutulmamalı, öncelikle tedavi için uzman bir dermatolog görüşü alınmalı." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM