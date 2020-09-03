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Uzmanlar uyardı: Elma sirkesinin yanlış kullanımı tehlike saçıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak isteyen bazı vatandaşlar, virüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvuruyor. Elma sirkesi de antiseptik özelliğiyle son dönemlerde rağbet görüyor. Ancak uzmanlar bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor. Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, "Elma sirkesi geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça yer alan mucizevi bir ürün olarak bilinse de yanlış kullanımı istenmeyen etkilere yol açabilir. Cilt lekeleri için de halk arasında sıkça kullanılan elma sirkesi lekeler için etkili olabiliyor. Fakat mutlaka su ile seyrelterek pamuk yardımıyla nazikçe uyguladıktan sonra durulayın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, elma sirkesinin kullanım şekline ilişkin bilgi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, cildi ölü deriden arındırma ve antimikrobiyal özelliği olan sirkenin, akne tedavisine destek olarak tonik şeklinde kullanılabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Cilt lekeleri için de halk arasında sıkça kullanılan elma sirkesi lekeler için etkili olabiliyor. Fakat mutlaka su ile seyrelterek pamuk yardımıyla nazikçe uyguladıktan sonra durulayın. Uygun bir şekilde seyreltilmediğinde ve durulanmadığında ciltte tahriş oluşup lekeler daha da artabileceğinden uzman dermatolog görüşü almadan kullanılması uygun değildir."

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Saçlar için de kullanılabilir

Saçlarda oluşan kepekleri yok etmek için elma sirkesi önerisinde bulunan Geçer, saçlarında kepek problemi yaşayan kişilerin doğal yollarla fermente edilerek elde edilen elma sirkesini saçlarını son durulama suyuna katabileceğini aktardı.

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Cildi tahriş edebilir

Geçer, elma sirkesinin bu şekilde kullanımının aynı zamanda saçlara parlaklık vereceğini bildirerek, "Bitlenmenin medikal tedavisine ek olarak sirkeli suyla saçların taranması tedaviyi hızlandırmakta ve daha etkin olmasını sağlamaktadır. Fakat cilde direkt teması tahriş edebilir onun için saç diplerine seyreltilmeden kullanılmamalı." tavsiyesinde bulundu.

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Mutlaka suyla seyreltin

Elma sirkesi geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça yer alan mucizevi bir ürün olarak bilinse de yanlış kullanımının istenmeyen etkilere yol açabileceği uyarısında bulunan Geçer, "Özellikle yoğun konsantrasyonda kullanımı ciltte tahrişe neden olabiliyor. Bu yüzden mutlaka sulandırılarak kullanılmalıdır. Cilde nazikçe uygulanmalı ve mutlaka durulanmalıdır. Açık yaraya sürülmemeli. Tedavi yerine değil tedaviye destek olarak kullanıldığı unutulmamalı, öncelikle tedavi için uzman bir dermatolog görüşü alınmalı." değerlendirmesini yaptı.

Sirkeli sabun yaptı: Koronavirüsten sonra satışlar 10 kat arttı
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Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan Güven Coşar, evde canı sıkılınca kendi doğal sabunun üretmeye karar verdi.
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Doğal yollardan sabun üretmek için bu işi bilen bir arkadaşından yardım alıp evinde üretime başladı. Yaptığı fazla sabunları yakın çevresine de hediye etti.
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Doğal yollardan sabun üretmek için bu işi bilen bir arkadaşından yardım alıp evinde üretime başladı. Yaptığı fazla sabunları yakın çevresine de hediye etti.
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Coşar'ın hediye ettiği sabunlar çevresi tarafından çok beğenildi. Talep gelmeye başlayınca üretimi arttırıp yaptığı sabunları satmaya başladı. Bugün 15 çeşit doğal sabun üreten Coşar'ın en büyük talebi ise koronavirüs sürecinde sirke, kantaron ve zeytinyağı ile karıştırarak yaptığı sabun görüyor.
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Virüs çıktıktan sonra sirkeli sabun satışları ise 10 katına çıktı. Üretim için eşinden yardım isteyen Coşar, şimdi taleplere yetişmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi.
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Bir yıl önce bu işe kendine sabun üretmek için başladığını ifade eden Güven Coşar, şunları söyledi:
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Emekli olduktan sonra doğal ürünlere merak sardım. Bir arkadaşımdan destek alarak evde kendimiz için sabun üretmeye başladım. Yaptığım sabunlardan çevreme de verdim. Bu sabunlar çok beğenildi. Bizde üretime başladık. Şimdi eşimle birlikte üretim yapıyoruz. Özellikle koronavirüs sürecinde sirkeli sabuna büyük talep var talep 10 kat arttı. Yaptığımız ürünleri internet üzerinden satıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde yağları kaynatmayıp soğuk şekilde doğal yolla mayalandırarak üretiyoruz. Bu ürünler elleri egzama yapmadığı gibi egzamayı tedavi ediyor. Sabunları tanesini 10 liradan satıyoruz.
Sirkeli sabun yaptı: Koronavirüsten sonra satışlar 10 kat arttı
Bursa'da bir vatandaş emekli olduktan sonra sirkeli sabun yapmaya başladı. Koronavirüsten dolayı taleplere yetişemiyor.
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