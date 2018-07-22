Hayat Sokaktaki dostlarını heykelleriyle anıyorlar
KÜLTÜR SANAT

Sokaktaki dostlarını heykelleriyle anıyorlar

İstanbullular, kent yaşamını paylaştığı, beslediği ve yıllarca yaşadığı sokakların simgesi olan dostlarını heykelleriyle unutulmaz kılıyor.

Haber Merkezi AA
Ölen sokak hayvanları, Kadıköy'de Moda'nın simgeleri haline geldi.
Ölen sokak hayvanları, Kadıköy'de Moda'nın simgeleri haline geldi.

Moda'nın simgesi Tarçın'ın heykeli her zaman yatıp dinlendiği köşesinde semt sakinlerini selamlamaya devam ediyor. Kadıköy'de Moda'nın simgelerinden biri olan ve adını tüylerinin renginden alan Tarçın, Moda'da birçok eve misafir olmasına rağmen sokakta yaşamayı tercih etti.

Moda'da yaşayanların her gün görmeye alıştığı Tarçın, 18 yaşındayken ters yönde giden bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Modalı heykeltıraş İskender Giray, Moda Burnu'nda her zaman beklediği yere Tarçın'ın heykelini yaptı. Heykelin kaidesi betondan tasarlanmış bir minder oldu. Moda'nın simgesi Tarçın'ın heykeli her zaman yatıp dinlendiği köşesinde semt sakinlerini selamlamaya devam ediyor.

Kedi dostu Tommy

Fenerbahçe'de yaşayanların beslediği sokak köpeği Tommy ise sokak kedilerinin yakın dostu olarak biliniyordu. Tommy de bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Heykeltıraş Ümit Öztürk, Tommy'nin sokak kedileriyle olan dostluğuna atıfla Dalyan'a sokak hayvanlarının beslenme noktası olan yere yaptığı heykele iki kedi heykeli koymayı unutmadı.

Yaşarken heykeli dikilen Raki

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü'nde yaşamını sürdüren Raki kendi heykelini görme şansını yakalayan, yaşarken heykeli dikilen bir sokak köpeği.

Üniversitenin ilk binası, eğitim kurumuna dönüştürülmeden önce banka şubesi olarak kullanıldığı sırada Raki, binanın koruma köpeği görevini yürütürken, binanın İstanbul Aydın Üniversitesi'ne dönüşmesinin ardından da görevine devam etti ve alanı sahiplendi.

Üniversitenin emektarı Raki, kampüs inşaatının başladığı 2003'ten bu yana üniversiteden ayrılmıyor. Raki'nin, o dönemde 2 yaşında olduğu tahmin ediliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın'ın ricasıyla 2013'te kampüse, Raki'nin heykeli dikildi.

Raki öğrencileri gözlemeye devam ediyor

Raki, gün içinde kampüs içerisinde, binalar arasında dolaşırken, heykeli de kampüs içerisinde öğrencileri gözlüyor. 15 yıldır kampüsteki devriye görevini sürdüren Raki, öğrenciler, akademisyenler ve üniversite personeline arkadaşlığını da sunmaya devam ediyor.

"Huysuz" olarak tanımlanan Raki, sadece üniversitenin güvenlik görevlisi Hamza Sever'i dinliyor ve onun komutlarına uyuyor.

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