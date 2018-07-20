Hayat Diriliş Ertuğrul oyuncusu çirkin mesajları affetmedi
KÜLTÜR SANAT

Diriliş Ertuğrul oyuncusu çirkin mesajları affetmedi

Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun karakterini canlandıran oyuncu Gülsim Ali İlhan, kendisini bir yılı aşkın süredir takip ederek "Bohçanı topla" şeklinde mesajlar atan, çiçekler yollayan ve evine yüzük bırakan hayranını ihbar etti. Oyuncunun hayranı hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi Diğer
Oyuncunun hayranı hakkında soruşturma başlatıldı.
Oyuncunun hayranı hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden ve Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan Sultan karakterini oynayan 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabından kimliği belirsiz bir şahıs tarafından mesajlar almaya başladı. Başta mesajları önemsemeyen oyuncu, bir yandan da Timuçin K. adlı kişiden sürekli farklı hediyeler ve çiçekler geliyordu. Dizi çekimi için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan İlhan, karşısında Timuçin K.'yı görünce korkarak orayı terk etti.

Hayranını kapıda görünce şok oldu

Bu olayın ardından oyuncu İlhan'ın evinin önüne giden Timuçin K., İlhan'ı gözetlemeye başladı. Evin önüne yüzük bırakan Timuçin K., ertesi gün yüzüğün yerinde olmadığını görünce kendisinin evlenme teklifini kabul ettiğini sanıp ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Panikleyen İlhan, polisi arayıp yardım istedi.

Hakkında soruşturma açıldı

Sabah'ın haberine göre, psikolojisinin bozulduğunu belirten ünlü oyuncu, bu kişinin cezalandırılmasını istedi. Genç oyuncunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Timuçin K.'nın ifadesine başvuruldu.

  • Timuçin K., televizyonda gördüğü oyuncuya hayranlık duyduğunu ve attığı mesajlardaki 'Bohçanı topla' ifadesiyle niyetinin ciddi olduğunu gösterdiğini savundu. 33 yaşındaki şahıs; İlhan'ın mesajlarına cevap verdiğini, kendisinden haber alamayınca da evinin önüne gidip beklediğini anlattı.

Timuçin K. hakkında dava açılırken, hazırlanan iddianamede; İlhan'ı sosyal medyada takip eden şüphelinin, ünlü oyuncu kabul etmemesine rağmen, onun çalıştığı dizi setleri ve ajanslara çiçekler göndermeye ve hayranıymış gibi İlhan'a yaklaşmaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede; şüphelinin bu eylemlerinin bir yıl sürdüğü ifadesi yer aldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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