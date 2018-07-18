Muazzez Ersoy'dan 'Adnan Oktar' açıklaması

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın düzenlediği programa katılan sanatçı Muazzez Ersoy açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın haberine göre, Oktar'ın TV kanalının kutlama gecesinde sahneye çıkan Muazzez Ersoy, her profesyonel sanatçı gibi işini yaptığını söyledi:
- "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi. Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef."