Hayat Muazzez Ersoydan Adnan Oktar açıklaması
KÜLTÜR SANAT

Muazzez Ersoy'dan 'Adnan Oktar' açıklaması

Adnan Oktar'ın geçtiğimiz Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar davetine birçok ünlü isim katılmıştı. Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonunda gözaltına alınan Adnan Oktar’ın düzenlediği programa katılan sanatçı Muazzez Ersoy, "Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef" dedi.

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Sanatçı Muazzez Ersoy, Adnan Oktar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sanatçı Muazzez Ersoy, Adnan Oktar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın düzenlediği programa katılan sanatçı Muazzez Ersoy açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Oktar'ın TV kanalının kutlama gecesinde sahneye çıkan Muazzez Ersoy, her profesyonel sanatçı gibi işini yaptığını söyledi:

  • "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi. Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef."

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