Hayat Satın aldıkları kasanın içinden çıkanlar şok etti
KÜLTÜR SANAT

Satın aldıkları kasanın içinden çıkanlar şok etti

İngiltere'de yaşayan Tom Stanniland, açık arttırmadan aldığı 1500 pound'luk (yaklaşık 9.420 TL) kasanın içinden çıkanlar şoke etti. Stanniland'ın kasadan çıkardığı paçaların arasında Türk parasının da olması, "Acaba kasa bir Türk'e mi ait?" sorusunu akıllara getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tom Stanniland, kasayı açık arttırmadan aldı.
Tom Stanniland, kasayı açık arttırmadan aldı.

Stanniland elini kasanın içerisine sokarak önce bazı mektup, fiş, fatura, bir yüzük ve anahtar çıkarırken daha sonra bir tomar nakit para çıkarttı. Nakit paraların artık tedavülden kalkmış olan Türk lirası olduğu dikkat çekti

100.000 TL’lik banknotların yanı sıra farklı ülkelere ait nakit paraların da yer aldığı öğrenildi. Kasada paraların yanı sıra elmas ve pırlantalar çıkarken son bölümde çıkanlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Kasa bir Türk'e ait olabilir

Stanniland nakit para ve pırlantaların ardından elini kasanın içine attıktan sonra tam 3 külçe altın çıkarmayı da başardı. Ortalama fiyatı 190.000 TL olan altınları bulan Stanniland büyük sevinç yaşarken sosyal medyada altınların bir Türk’e ait olabileceğine dair iddialar ortaya çıktı.

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