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Sumağın faydaları nelerdir: Sumak neye iyi gelir?

Sumağın faydaları nelerdir: Sumak neye iyi gelir?

Akdeniz mutfağında kullanılan en sağlıklı baharatlar arasında yer alan sumak, yemeklere ekşilik katmanın yanı sıra sağlık açısından da faydalı bir baharat. Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan bir baharat olmasına karşın, yöre yöre değişen baharat kullanımlarından dolayı sumağı bilmeyenler de var. Bu yüzden sumağın faydalarını ve sumağın nelere iyi geldiği hakkında tüm bilgileri haberimizde sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumak bitkisinin baharat hali.
Sumak bitkisinin baharat hali.

Koronavirüsün ilk gün görüldüğü günden itibaren sumak popüler bir baharat geline geldi. Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddia edildi. Hatta satışlarında dahi bir patlama yaşanmıştı.

Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olan sumağın ateş düşürücü özelliği ve bronşite karşı da iyi gelmesi bu iddiaları güçlendirdi. Bu iddialar sonrasında pek çok aktar elindeki sumakları kısa sürede sattı.

Koronavirüse iyi geldiği söylendi: Mardin'de satışı 769 kat arttı
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor.
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Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor.
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Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin’in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi.
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İlçede talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL’ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan Derik'te bir günde 100 kilo sumak satıldı.
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İlçe sakinlerinden Zeki Beşeren, Kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. Bugün çok kişi aldı. Kapış kapış alıyorlar dedi.
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Sumak satıcısı Abdulkadir Özgen ise satışlarda ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, Herkes sumak istiyor, satış patlaması oldu. Bende 25 kilo sumak vardı şu an kalmış 2 kilo diye konuştu.
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Uzmanlar ise sumağın koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel bir çalışmanın olmadığını söyledi.
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Koronavirüse iyi geldiği söylendi: Mardin'de satışı 769 kat arttı
Mardin'in Derik ilçesinde, sosyal medyada sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiaları üzerine satışlar 769 kat arttı. Bir yılda tüketilen sumak, bir günde satıldı. Uzmanlar, kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıkan sumağın koronavirüse iyi geldiğine dair herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi.


Fakat uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre sumak sadece sağlıklı bir bitki ve koronavirüse karşı tedavi edici özelliği yok.

Çalı görünümünde bir bitki cinsi olan sumak, küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur.

Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Peki sumağın faydaları neler? Sumak neye iyi geliyor?

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Sumak nedir?

Sumak, İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de yetişmekle beraber Türk mutfağında da en çok kullanılan baharatlar arasında yer alıyor. Yemeklere ve salatalara ekşi bir tat vermesi sebebiyle çok fazla sevilerek tüketilir bu baharat, sağlık açısından da çeşitli ve güçlü maddeler içermekte.

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Sumağın faydaları neler? Sumak neye iyi geliyor?

Farsçada kırmızı meyve ve limonlu baharat olarak bilinen sumağın sağlık açısından da birçok faydası bulunmakta. Faydaları saymakla bitmeyen sumak tüketmek için bazı sebepler ise şöyle:

Enfeksiyonel hastalıkları önler

Sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılır.. Soğuk algınlığı, artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmış bir bilgi.

Cildi korur

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcı olur. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, iltihaplı diş etlerine iyi gelmekte.

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Sumak, kalbi ve karaciğeri korur

Yüksek kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının yaygın nedeni olarak biliniyor. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyelerini düşürdüğü ortaya çıktı Bu durumda sumak, kalp ve karaciğer korumak için de yararlı bir baharat.

Antikanser özellikleri var

Yapılan bazı araştırmalarda, sumak bitkisinin anti kanserojen olduğu anlaşıldı. Yapılan başka bir çalışmada da sumak özütünün diğer sağlıklı hücreler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığı ancak kanserli hücreleri yok ettiği gözlemlendi. Bu sayede sumak, kimyasal tedavi de kullanılan bir ilaç olarak kabul edilmeye başlandı.

Sumak, özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Kadınlar üzerinde oldukça faydalı

Sumak kadın hastalıklarını tedavi etmek amaçlı da kullanılabilen bir bitki. Aynı zamanda sumak anne sütünün artılması amacı ile de kullanılmakta.

İnsan vücudunda detoks etkisi yapıyor

Zararlı toksinler ve atıklar zamanla insan vücudunda birikebilir. Bu zararlı toksinler çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir. Sumak, bu atıkların ve toksinlerin vücuttan kolayca çıkarılmasını kolaylaştırmak için de tüketilebilir.

İdrar söktürücü

Sumağın idrar söktürücü özellikleri var. Bu nedenle, idrar üretimine yardımcı olarak vücuttan toksit maddelerin atılmasını sağlamakta. Ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için kullanılmakta. Genellikle, bağırsak şikâyetleri için sumaktan faydalanılmakta.

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Sumak nasıl kullanılır?

Sağlık açısından bu denli faydaları olan sumağın nasıl kullanıldığı hakkında bir bilginiz yoksa üzülmeyin. Kullanımı hiç de zor değil. Sumağı pişirmiş olduğunuz tavuğa, patates salatasına, yoğurdun içerisine veya et yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Sumağı aynı zamanda içecek olarak da tüketebilirsiniz.

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