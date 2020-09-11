Sumağın faydaları nelerdir: Sumak neye iyi gelir?

Koronavirüsün ilk gün görüldüğü günden itibaren sumak popüler bir baharat geline geldi. Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddia edildi. Hatta satışlarında dahi bir patlama yaşanmıştı.
Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olan sumağın ateş düşürücü özelliği ve bronşite karşı da iyi gelmesi bu iddiaları güçlendirdi. Bu iddialar sonrasında pek çok aktar elindeki sumakları kısa sürede sattı.
Fakat uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre sumak sadece sağlıklı bir bitki ve koronavirüse karşı tedavi edici özelliği yok.
Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.
Peki sumağın faydaları neler? Sumak neye iyi geliyor?
Sumak nedir?
Sumak, İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de yetişmekle beraber Türk mutfağında da en çok kullanılan baharatlar arasında yer alıyor. Yemeklere ve salatalara ekşi bir tat vermesi sebebiyle çok fazla sevilerek tüketilir bu baharat, sağlık açısından da çeşitli ve güçlü maddeler içermekte.
Sumağın faydaları neler? Sumak neye iyi geliyor?
Farsçada kırmızı meyve ve limonlu baharat olarak bilinen sumağın sağlık açısından da birçok faydası bulunmakta. Faydaları saymakla bitmeyen sumak tüketmek için bazı sebepler ise şöyle:
Enfeksiyonel hastalıkları önler
Sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılır.. Soğuk algınlığı, artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmış bir bilgi.
Cildi korur
Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcı olur. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, iltihaplı diş etlerine iyi gelmekte.
Sumak, kalbi ve karaciğeri korur
Yüksek kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının yaygın nedeni olarak biliniyor. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyelerini düşürdüğü ortaya çıktı Bu durumda sumak, kalp ve karaciğer korumak için de yararlı bir baharat.
Antikanser özellikleri var
Yapılan bazı araştırmalarda, sumak bitkisinin anti kanserojen olduğu anlaşıldı. Yapılan başka bir çalışmada da sumak özütünün diğer sağlıklı hücreler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığı ancak kanserli hücreleri yok ettiği gözlemlendi. Bu sayede sumak, kimyasal tedavi de kullanılan bir ilaç olarak kabul edilmeye başlandı.
Kadınlar üzerinde oldukça faydalı
Sumak kadın hastalıklarını tedavi etmek amaçlı da kullanılabilen bir bitki. Aynı zamanda sumak anne sütünün artılması amacı ile de kullanılmakta.
İnsan vücudunda detoks etkisi yapıyor
Zararlı toksinler ve atıklar zamanla insan vücudunda birikebilir. Bu zararlı toksinler çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir. Sumak, bu atıkların ve toksinlerin vücuttan kolayca çıkarılmasını kolaylaştırmak için de tüketilebilir.
İdrar söktürücü
Sumağın idrar söktürücü özellikleri var. Bu nedenle, idrar üretimine yardımcı olarak vücuttan toksit maddelerin atılmasını sağlamakta. Ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için kullanılmakta. Genellikle, bağırsak şikâyetleri için sumaktan faydalanılmakta.
Sumak nasıl kullanılır?
Sağlık açısından bu denli faydaları olan sumağın nasıl kullanıldığı hakkında bir bilginiz yoksa üzülmeyin. Kullanımı hiç de zor değil. Sumağı pişirmiş olduğunuz tavuğa, patates salatasına, yoğurdun içerisine veya et yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Sumağı aynı zamanda içecek olarak da tüketebilirsiniz.