Baharat stoku fiyatları artırdı: 30 liraya satılan ürün 100 liraya satılıyor

Covid-19’la mücadele devam ederken uzmanların ‘bağışıklık sisteminin güçlü olmasının hastalığa yakalanma riskini azalttığı’ yorumları baharatlara ilgiyi artırdı. Bazı ürünlerde fiyat artışı olduğunu belirten Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkanı Halit Aksu, ‘sumağın’ buna bir örnek olduğunu söyledi. Aksu, “Ancak bu üreticilerden kaynaklanıyor. Sumakta herhangi bir kıtlık, ürün bulamama sorunu yok. 25 liradan üreticiden çıkan sumak, 40 liraya yükseldi. Ürün aktara geldiği zaman buna nakliye ve yol gibi faktörler de ekleniyor. Haliyle 40 liraya satılan sumak 70-80 lira oldu. Diğer yandan, korona nedeniyle ülkeler kapılarını kapatınca ürün gelemedi. Yaş zencefil 40 liraya satılırken, şu anda 100 liradan alıcı buluyor. Yüzde 75’i Çin’den geliyordu ama ithalatı durduruldu. Dolayısıyla elinde ürünü olan stokçular, fiyatı yükseltti” diye konuştu.

TÜKETİCİNİN TERCİHİ DEĞİŞTİ

Aksu, “Zencefil, zerdeçal, propolis ve sumakta talep artışı oldu. Sektör tamamen bunlara yöneldi. Ürün satış oranlarındaki değişiklik için net bir şey yok ama satılan mallar yer değiştirdi. Şu anda insanlar, saç ve cilt bakımına iyi gelen yağları bırakıp, tamamen bağışıklıkla alakalı ürünlere yöneldi. Halkımız bir şeyi kaçırıyor. Taze olana yüklenildi. Ancak toz zencefil de aynı etkiyi yapar. İlla yaş olması gerekmiyor. Bir ürüne yüklenip, fiyatını yükseltmenin bir anlamı yok. Ülkemizde zencefil, zerdeçal ve sumak çok. Herkese yeter. Ama bazı çıkarcılar yüzünden bir iki kalemde çok fazla fiyatlarla oynandı”dedi. 