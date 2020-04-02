Dünya Koronavirüs döneminde telefonlara dikkat Görüşmelerinizi kulaklıkla yapın
KORONAVİRÜS

Koronavirüs döneminde telefonlara dikkat: Görüşmelerinizi kulaklıkla yapın

Koronavirüs salgını sonrasında evde kalan vatandaşlar bilgisayar, telefon ve tablet gibi aletleri daha sık kullanmaya başladı. Bu çerçevede virüsün bulaşmasına karşı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dijital cihazları kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara işaret etti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsten korunmak için kişisel temizlik kadar sıkça kullanılan teknolojik aletlerin de temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi şu önerilerde bulundu: “Günde ortalama 7 saatimizi internette geçiriyoruz. Bu yüzden gün içerisinde sıklıkla kullanılan cep telefonları, kulaklık ve bilgisayarların temizliğine özen göstermeliyiz. Telefonumuzu kullanmadan önce ya da yabancı bir yere bırakıp aldığımızda mutlaka dezenfektan ile temizleyin. Görüşmeleriniz varsa kulaklıkla yapmaya özen gösterin. Kulaklıklarımızı kullanmadan önce mutlaka kolonya ya da dezenfektan ile silin. Bilgisayarınızın klavye ve faresini gün içerisinde belirli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyin” 

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