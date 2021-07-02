Hayat Sünnet çocuğu firarda Kaçmaya çalıştığı anlar görenleri gülümsetti
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Sünnet çocuğu firarda: Kaçmaya çalıştığı anlar görenleri gülümsetti

Bursa’da sünnet olmaktan korkan küçük çocuk ailesinden kaçma girişiminde bulundu. Küçük çocuğun sünnet kıyafetleri ile yakınlarından kaçtığı anlar bir başka yakını tarafından videoya alındı. O anların görüntüsü izleyenleri gülümsetti. Ailesi tarafından yakalanan çocuk tüm çabalarına rağmen sünnet edildi.

Haber Merkezi İHA
Sünnet çocuğu firarda: Kaçmaya çalıştığı anlar görenleri gülümsetti
Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde sünnet olmak için ailesiyle birlikte yola çıkan bir çocuk, aracın durup ailesiyle birlikte aşağıya indiği anda kaçmaya başladı.

Ailesinin elinden kurtulan küçük çocuk koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

İHA

PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADI

O sırada yetişkin bir kişi firar eden sünnet çocuğunun peşinden koşup yakalamaya çalıştı. Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

İHA

Yakınları tarafından yakalanan küçük çocuk ise çabalarına rağmen sünnetten kaçamadı. Bu anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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