Sünnet çocuğu firarda: Kaçmaya çalıştığı anlar görenleri gülümsetti

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde sünnet olmak için ailesiyle birlikte yola çıkan bir çocuk, aracın durup ailesiyle birlikte aşağıya indiği anda kaçmaya başladı.
Ailesinin elinden kurtulan küçük çocuk koşarak uzaklaşmaya çalıştı.
PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADI
O sırada yetişkin bir kişi firar eden sünnet çocuğunun peşinden koşup yakalamaya çalıştı. Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.
Yakınları tarafından yakalanan küçük çocuk ise çabalarına rağmen sünnetten kaçamadı. Bu anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.