Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıklayarak bazı illere kuvvetli yapış uyarısında bulundu.

AFAD da uyardı

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Edirne'de 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

Çanakkale'de 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

Kırklareli'nde 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

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Tekirdağ'da 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız