Gündem Meteoroloji uyardı Öğleden sonra 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
EDİRNE

Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıklayarak bazı illere kuvvetli yapış uyarısında bulundu.

AFAD da uyardı

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Edirne'de 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

Çanakkale'de 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

Kırklareli'nde 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

Tekirdağ'da 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

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