Hayat Down sendromlu Altanın hayali gerçek oldu Üniformasını giyip doyasıya eğlendi
AKTÜEL

Down sendromlu Altan'ın hayali gerçek oldu: Üniformasını giyip doyasıya eğlendi

Bursa'da down sendromlu Altan Ertan'ın (22), askerlik hayali gerçek oldu. Sembolik olarak askeri üniforma giydirilen Ertan için eğlence düzenlendi. İlçenin caddelerinde tur atan konvoy, mahalle meydanına geri döndüğünde meşale ve havai fişek gösterisiyle karşılandı. Meydanı yürüyerek geçen Altan Ertan, kendisini izleyenleri selamladı.

Haber Merkezi DHA
Down sendromlu Altanın hayali gerçek oldu: Üniformasını giyip doyasıya eğlendi
Altan düzenlenen organizasyonda doyasıya eğlendi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde down sendromlu Altan Ertan'ın asker olabilme hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Akar Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile mahallenin gençleri, organizasyon düzenledi.

DHA

Günler öncesinden başlayan hazırlıkların sonunda, Altan'a asker kıyafeti giydirildi, kalabalık bir katılımla araç konvoyu yapıldı.

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Down sendromlu gençten Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına mesaj: Virüsü bitirelim

DHA

İlçenin caddelerinde tur atan konvoy, mahalle meydanına geri döndüğünde meşale ve havai fişek gösterisiyle karşılandı. Meydanı yürüyerek geçen Altan Ertan, kendisini izleyenleri selamladı.


DHA

Asker eğlencesi için hazırlanan alanda, orkestranın çaldığı şarkılarla eğlenen Altan Ertan'ın programa katılanlara teşekkür ettiği konuşması da alkış aldı.

Down sendromlu "Garson Vedat" azmiyle çevresindekilere örnek oldu
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Down sendromlu "Garson Vedat" azmiyle çevresindekilere örnek oldu

DHA


  • İki yaşındayken annesini kaybeden Altan Ertan'ın babaannesi ve halasıyla yaşadığı belirtildi.

Down sendromlu gencin büyük sevinci: İtfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü
FOTOĞRAF 9
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Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney, down sendromlu öğrenicisinin arzusunu gerçekleştirebilmek için belediyeye müracaat ederek, talebini iletti.
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Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla hazırlanan itfaiye ekipleri, konuk ettikleri Ramazan Ünlü ile göreve çıktı.
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Senaryo gereği yangın alarmının ardından özel kıyafetleri giyen down sendromlu genç, itfaiye aracıyla şehirde tur atıp İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde yakılan ateşi söndürdü.
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İtfaiye erlerinin kullandığı alet ve teçhizatlarla ilgili bilgi verilen Ünlü'ye görevinin ardından Başkan Savran tarafından başarı madalyası ve hediye takdim edildi.
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Görev arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ünlü, gazetecilere, hayaline kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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Başkan Savran da özel insanların topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik, ona bir de madalya verdik.
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Özel insanlarımızın özel eğitimlerle topluma kazandırılması için çalışma yapan öğretmenlerimiz var. Ben de bir hekim olmam nedeniyle bu tür talepleri çok önemsiyorum. diye konuştu.
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Ünlü'nün öğretmeni Tarkan Güney ise zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında, kendisine her fırsatta itfaiyeci olmak istediğini söyleyen öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.
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Etkinliğin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde gerçekleşmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Güney, Belediye Başkanımız ve itfaiye personeli ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Ramazan'ı çok mutlu ettiler. dedi.
Down sendromlu gencin büyük sevinci: İtfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu Ramazan Ünlü'nün (19) itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi.


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