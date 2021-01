Down sendromlu gençten Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına mesaj: Virüsü bitirelim Down sendromlu gençten Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına mesaj: Virüsü bitirelim Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşayan down sendromlu Fatih Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sosyal medya üzerinden “virüsü bitirelim” diyerek sesli mesaj gönderdi.

Haber Merkezi 10 Ocak 2021, 14:43 Son Güncelleme: 10 Ocak 2021, 14:49 İHA