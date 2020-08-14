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Hayat TikTok sevdası bir can daha aldı Video için komşusunu öldürdü
AKTÜEL

TikTok videosu için komşusunu öldürdü:

TikTok sevdası bir can daha aldı: Video için komşusunu öldürdü

Sosyal medya uygulamaları artık hayatımızı şekillendiriyor desek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Paylaşımlar yapmak, beğeni almak ve sosyal medya trendlerini takip etmek gençler arasında bir popülarite aracı. Özellikle gençlerin hayata bakışlarını şekillendiren sosyal medya uygulamalarından TikTok'un nasıl bir sorun olduğu artık tüm dünya tarafından anlaşılmış durumda. Ancak bu durum gittikçe kontrolden çıkıyor. Son olarak ABD bir genç beğeni kazanabilmek için komşusunu öldürdü. Genç, daha sonra çekilen videoyu “komşularla böyle başa çıkarsınız” diyerek TikTok'ta yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 yaşındaki Zachary Latham, işlediği suç sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
18 yaşındaki Zachary Latham, işlediği suç sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dünyada en çok indirilelen ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması olan TikTok'a dair tartışamalar her zaman gündemde yerini koruyor. Uygulamada kullanıcılar kısa videolar paylaşarak beğeni almaya çalışıyor.

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ABD tarafından milli güvenlik meselesi olarak görülen popüler uygulama, Hindistan'da yasaklandı. Beğeni ve takipçi kazanabilmek için çekilen videoların içerikleri ise başlı başına 'bela' niteliğinde. Her yaş grubundan kullacısı bulanan uygulamada yaşananlar içler acısı.

TikTok'ta beğeni almak için komşusunu öldürdü

TikTok'a dair bir haber de ABD'den geldi. New Jersey’de yaşayan 18 yaşındaki Zachary Latham isimli genç, bu uygulamada dikkat çekmek adına komşusunu öldürdü.

Devlet memurlarının TikTok sevdası
OYNAT 01:21
Devlet memurlarının TikTok sevdası
Türkiye'de son dönemde ahlaki değerlerin içini boşaltmakla eleştirilen sosyal paylaşım uygulaması TikTok, kamu personelleri tarafından da yaygın olarak kullanılıyor. Kamu kurumları içerisinde 15 saniyelik kısa videolu paylaşımlar, devletin itibarına zarar veriyor.


New Jersey’de yaşayan 51 yaşındaki ceza infaz memuru William Durham, TikTok kullanıcısı olan komşusu Zachary Latham ile kavga ettikten sonra hayatını kaybetti.

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 milyon görüntülendi

İkili daha önce de çeşitli konularda tartışmışlardı. Hatta Zachary Latham, William Durham ve eşinin tartışma anını çekerek TikTok’ta paylaşmış ve bu video 3 milyondan fazla görüntülenmişti. Böylesi bir izlenme sonrası Latham aileyi rahatsız etmeye başladı. Mahalledeki diğer sakinler de Latham'ın bu tavırlarından rahatsız oldukları için polisle temasa geçmişlerdi.

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Kamyonu küçük çocuğun üzerine sürdü

4 Mayıs günü ise Durham ailesinin oğlu bisiklet sürüyordu. Latham ise kamyonunu küçük çocuğun üzerine sürmeye başladı. Uyarılara rağmen durmayan Latham’ı engellemek için William Durham kendi aracı ile onu durdurmaya çalıştı.

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Bu olayın ardından Durham, oğullarının yaptıklarını ailesine anlatmak için Latham'ın evine gitti. Zachary Latham’ın bir şok tabancası ve 2 bıçağı bulunuyordu. Lathamlar aileyi ‘mülkten çıkmaları’ konusunda uyardı

51 yaşındaki William Durham

Eşi de videoya çekti

Bu olaylar yaşanırken ise Zachary Latham’ın eşi Sarah her şeyi videoya çekti. Ancak Durham çifti bu uyarıyı reddetti. Bunun üzerine ise Latham önce şok tabancasını ateşledi, ardından da bıçağını savurdu. William Durham kendini korumaya çalıştı. Ancak Latham, 51 yaşındaki adamın koltuk altı ile akciğeri arasına ölümcül bir bıçak darbesi attı ve William Durham yaşamını yitirdi.

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Serbest bırakıldı

18 yaşındaki Zachary Latham ifadesinde kendini korumak için saldırdığını söyledi. Ancak Durham ailesi Latham’ın daha önce kendilerini birçok kez rahatsız ettiğini belirtti.

Nitekim Latham, birinci derece cinayet, ikinci derece ağırlaştırılmış saldırı ve çeşitli silahlar bulundurmakta suçlandı. Ancak Mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zachary Latham, daha sonra çekilen videoyu “komşularla böyle başa çıkarsınız” diyerek TikTok'ta yayınladı.

TikTok'ta video paylaşmak isterken canından oldu
FOTOĞRAF 8
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Olay, Afyonkarahisar’a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan (17) isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti.
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İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan ‘Tiktok’ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu.
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Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan’ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan’ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi.
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Talep üzerine bölgeye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler gönderildi.
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Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonrası Baylan’ın cansız bedenini sudan çıkardı.
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Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirerek feryat ettiler. Aile üyelerini yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baylan’ın cenazesi ardından olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
TikTok'ta video paylaşmak isterken canından oldu
Çok sayıda ülkede yasaklanması için değerlendirmelerin yapıldığı, Türkiye'de ise geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya platformu TikTok Afyonkarahisar'da bir can aldı. TikTok'ta video paylaşmak için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

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