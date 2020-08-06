Trump'a Facebook şoku: Yaptığı paylaşım "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle silindi

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir" ifadesini kullandı.

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OYNAT 01:00 Trump TikTok'a savaç açtı: 15 Eylül’e kadar süre tanıdı ABD Başkanı Trump, Çin merkezli TikTok uygulamasının ABD merkezli teknoloji devlerinden birinin kontrolü altında olmasını istiyor. Microsoft'a TikTok'u alması için talimat verdi. Çinli şirket ByteDance'e de 45 gün süre tanıdı.

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