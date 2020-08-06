Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trumpa Facebook şoku Yaptığı paylaşım "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle silindi
AMERİKA SOSYAL MEDYA

Trump'a Facebook şoku: Yaptığı paylaşım "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle silindi

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın karizmasını fena halde çizdi. Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu kaldıran Facebook, videonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Facebook, &quot;Kovid-19 hakkında yanlış iddialar&quot; içerdiği gerekçesiyle Trump'ın paylaşımını sildi.
Facebook, "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle Trump'ın paylaşımını sildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.

  • Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

Trump’tan TikTok’a 45 gün süre: Microsoft TikTok’u almak için çalışıyor
DÜNYA
Trump’tan TikTok’a 45 gün süre: Microsoft TikTok’u almak için çalışıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump: TikTok’u ABD'de yasaklayacağız
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: TikTok’u ABD'de yasaklayacağız

Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
DÜNYA
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu

Trump sosyal medya yasasında kararlı
TEKNOLOJİ
Trump sosyal medya yasasında kararlı

Trump TikTok'a savaç açtı: 15 Eylül’e kadar süre tanıdı
OYNAT 01:00
Trump TikTok'a savaç açtı: 15 Eylül’e kadar süre tanıdı
ABD Başkanı Trump, Çin merkezli TikTok uygulamasının ABD merkezli teknoloji devlerinden birinin kontrolü altında olmasını istiyor. Microsoft'a TikTok'u alması için talimat verdi. Çinli şirket ByteDance'e de 45 gün süre tanıdı.

Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi
OYNAT 00:24
Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi
Amerika Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın akıl sağlığını sorgulayarak başkanlık görevi için yeterli olmadığını” savundu. Başkan olmak için çok zeki ve sert olmak gerektiğini savunan Trump, Fox News kanalında, 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi. Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Trumpa Facebook şoku

Trump'a Facebook şoku

​ABD Başkanı'nın karizmasını çizdiler, paylaşımı anında silindi.
Damat dehşeti

Damat dehşeti

​Altı aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı.
Bir aşiret direniyor

Bir aşiret direniyor

​Terör örgütü PKK ile aynı masaya oturmayı reddettiler.
Beyrut'ta<br>korkunç şüphe

Beyrut'ta
korkunç şüphe

​Amonyum nitrat dışarıdan müdahaleyle mi patlatıldı?
Erdoğan haritayı<br>yeniden çizdi

Erdoğan haritayı
yeniden çizdi

​Fransızlardan bir itiraf daha.
Korona yoruldu<br>siz yorulmadınız

Korona yoruldu
siz yorulmadınız

​İnsanlar uyarıları dikkate almamakta direniyor.

En sıkı<br>denetim bugün

En sıkı
denetim bugün

​Salgında alarm zilleri çalıyor.

Trabzonspor<br>en değerli takım

Trabzonspor
en değerli takım

​Yaklaşık 82 milyon Euro paha biçiliyor.

Kurşunlu Camii'ne<br>çirkin saldırı

Kurşunlu Camii'ne
çirkin saldırı

​Yunanistan'da hedef Osmanlı camileri.
2. Ordu'ya yeniden<br>orgeneral komutan

2. Ordu'ya yeniden
orgeneral komutan

YAŞ'taki terfilerin TSK'da görev yerleri belli oldu.
Çiçeksiz baharın<br>ilk durağı

Çiçeksiz baharın
ilk durağı

Atlas'ın ilk bölümünde ​Tunus ve simge isim Gannuşi'yi tanıyacağız.
Lübnan'a yardım eli

Lübnan'a yardım eli

AFAD ve UMKE ekipleri Beyrut'a indi.
Beştepe'den<br>flaş karar

Beştepe'den
flaş karar

​Açıköğretim psikoloji lisans programı kapatılacak.
Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Avantajını koruyamayan Başakşehir, Kopenhag'a farklı yenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.