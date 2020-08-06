Trump'a Facebook şoku: Yaptığı paylaşım "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle silindi
Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın karizmasını fena halde çizdi. Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu kaldıran Facebook, videonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.
Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir" ifadesini kullandı.