Asıl savaş internette: 463 milyon Hintlinin TikTok'u bırakmasının maliyeti 50 milyar dolar

Çin malı denince hepimizin aklına ucuz taklit ürün gelir. 2000’li yılların başında 'ne alırsan bir milyon' dükkanlarıyla başlattıkları bu sistem şu an jet üretmekten dünyanın en büyük teknoloji firmalarını kurmalarını sağladı. Çin bir devlet politikası olarak spotcular çarşısı gibi hareket ediyor ve bu konuda da oldukça başarılı.

Çin; tersine mühendislik dediğimiz bu yöntem ile birçok Amerikan ürününün çakmasını yapıyor. Yeni geliştirdikleri jetlerini dahi bu şekilde yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Lockheed Martin’in ürettiği F-22’i kopya edip J-20 adıyla piyasaya sürdüler.

Ne alırsan bir milyondan yılda bir milyon site kapatmaya

İmitasyon ürün yapma konusunda uzmanlaşan Çin bunu internet uygulamaları için de yapmaya 5 Temmuz 2009 günü karar verdi. Urumçi’de 2 Uygur Türkü işçinin öldürülmesinin ardından Uygur Türkleri devletin etnik ayrımcılığına daha fazla dayanamayıp protestolara başladı.

Olaylar Kaşgar’a da sıçrayınca Çin yabancı gazetecileri ülkeden gönderip haber alma mekanizması olarak kullanılan platformları yasakladı. Ülkede tam bir milyon 300 bin internet sitesi kapatılırken Çin devleti kendi denetleyebileceği uygulamalara yöneldi.

2009 Urumçi olaylarında Komunist Parti birçok masum Uygur'a zulmetmişti.

Google’ın benzeri Baidu, Whatsapp’ın ve Facebook’un muadili WeChat, Twitter yerine ise Sina Weibo kullanılmaya başlandı. Komunist Parti bu sayede haber akış merkezini kolayca denetlemeye başladı. İnsanların neleri aratabileceğinden, arattıklarında karşısına ne çıkacağına, özel mesajlaşmalarında neyden şikayet edip, kimlerin ‘Komunist Parti’ için tehdit olabileceğine kadar her şeye hakim oldular.

Geçtiğimiz hafta New York Times’ın hazırladığı dosyayagöre; Çin’in, Uygurları bu uygulamalar sayesinde 2013’ten beri takip ettiği ortaya çıktı. Türkiye’de ya da ABD’de olsa dahi Uygur Türklerinin kendi aralarındaki bütün konuşmaları Çin hükümetinin ekranına da düşüyor.

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Türkiye’de yaşayan birçok Uygur dedelerinin ve ninelerinin dahi hiçbir mantığı olmadan Çin devleti tarafından kaçırıldığını anlatıyordu. Bunun temel sebeplerinden biri de yurtdışında yaşayan Uygurların tüm özel düşüncelerini uygulamalar üzerinden tespit eden Komunist Parti’nin bunu bir gözdağı aracı olarak kullanması.

Ülkenin her bir yanında yer alan kameralar internetten edinilen bilgilerle milyarlarca kişiyi anında tanımlayabiliyor.

TikTok da bu uygulamalar gibi bir imitasyon. Orjinali 'Douyin' ismiyle piyasaya sürülen uygulama Dünya pazarında farklı bir şekilde yer aldı.

Bu uygulamalar arasında en popüler olanı ise TikTok. Sadece bu yılın ilk 3 ayında 315 milyon kez indirilen uygulama bu alanda bir rekora sahip. Uygulamanın dünya çapında 800 milyon aktif üyesi varken toplam indirilme sayısı bir buçuk milyar.

En dikkat çekici noktalardan biri ise Hindistan’ın aktif kullanıcı sayısının yarısından fazlasını tek başına karşılıyor olması. TikTok’un Hindistan’daki aktif kullanıcı sayısı 466 milyon.

Tecrübeli bir yazılım mühendis olduğunu belirten Reddit kullanıcısı Bangorlol tersine mühendislik yaparak TikTok’un kullanıcıların bilgilerine ne denli iştahla saldırdığını sosyal medya platformundan paylaştı.

Kısaca telefona TikTok yüklediğiniz an; özel fotoğraflarınızı, mesajlaşmalarınız, kopyala-yapıştır yaptığınız tüm bilgileri Çin Komunist Partisi ile de paylaşmış oluyorsunuz. Durumun vehametini bangorlol şöyle özetliyor: ‘Diğer uygulamalar TikTok’un yanında bir güvenlik cenneti.’ Bu arada paylaşım hiçbir sebep gösterilmeden Reddit’ten kaldırıldı.

Hindistan'da 463 milyon TikTok kullanıcısı var.

Hindistan’ı Bordo Klavyeliler kurtaracak

Yani bir Hintlinin Çin ile savaşa yapabileceği en büyük katkı internetten yorum yapıp TikTok’u ya da yasaklanan 59 Çinli şirketi telefonunda silmek olacaktır. Bu tepkinin etkisi ise cephede büyük kahramanlıklar göstererek kazanılanlardan çok daha fazla. Yani Hindistan’ın TikTok’u engellemesi Çin’in nükleer tesislerini vurması kadar etkili.

15 Haziran 2020 günü Çin ile olan sınır anlaşmazlıklarının çatışmaya dönmesi üzerine 20 Hint asker hayatını kaybetti. İki ülke arasında yıllardır devam eden bu anlaşmazlık uzun bir süre sonra ilk kez ölümle sonuçlanan bir çatışmaya dönüşürken Hindistan’ın ilk reaksyionu ise Çinli internet şirketlerine yasak koymak oldu.

TEKNOLOJİ Hindistan- Çin Savaşı'nın dijital ayağı: TikTok dahil hepsini yasakladılar

Çin kendi uygulamalarını dünyanın en büyük ikinci pazarı Hindistan’a da sokmayı başarmıştı.

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Hindistan’da sadece WeChat’in 200 milyona yakın üyesi varken ülkedeki TikTok kullanıcı sayısı 466 milyonu bulmuş durumda.

Ülkemizde askeri konularda yorum yapan insanları küçümsemek için kullanılan Bordo Klavyeliler tabiri artık günümüzün gerçek gücüne dönüşmekte.

Cepheleri ayakta tutan ekonomilerken bu ekonomileri birçok ülkede de internet şirketleri finanse ediyor.

Şu an TikTok’un değerlemesi 100 milyar doların üzerinde ve TikTok kullanıcılarının yarısından fazlası Hintli. Hindistan’ın en büyük şirketi TATA’nın değerlemesinin 22 milyar dolar ettiğini göz önünde bulundurursak TikTok’un sadece Hindistan üzerinden değerlemesi 50 milyar doların üstünde. Yani bir Hintlinin Çin ile savaşa yapabileceği en büyük katkı internetten yorum yapıp TikTok’u ya da yasaklanan 59 Çinli şirketi telefonunda silmek olacaktır. Bu tepkinin etkisi ise cephede büyük kahramanlıklar göstererek kazanılanlardan çok daha fazla.

OYNAT 00:00 Amerikan İç Savaşı: Trump vs Sosyal Medya Birçok kişi ABD'de sokak olaylarına yoğunlaşmışken asıl savaş Teknoloji devleri ve Trump arasında yaşanıyor. Sosyal medya şirketleri Trump'a neden şu an kazan kaldırdı? Çünkü bu Kasım'da ABD'de Başkanlık seçimi olacak. Giderek güçlenen Slikon Vadisinin bitmeyen hırsları ABD'den sonu olup yeni bir Kaliforniya Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sebep olabilir. Belki de Trump, parçalanmadan önceki son ABD Başkanıdır. BiP'te paylaş

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