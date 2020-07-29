Trump'tan TikTok açıklaması: Yasak konusunda bir karara varacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.

Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile kameraların karşısına geçti.

"Karara varacağız"

TikTok'un Çin yönetimi ile bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin Donald Trump, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." dedi.

Trump, bugün Facebook, Amazon, Apple ve Google Üst Yöneticilerinin (CEO) ABD Temsilciler Meclisinde katılacağı oturumu yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

TEKNOLOJİ Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

"Birkaç farklı seçenek var"

Hazine Bakanı Mnuchin de bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "TikTok konusunda bu hafta Trump'a bir öneri sunacağız. Elimizde birkaç farklı seçenek var." diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey ) İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil. TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor. Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar. Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut. TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz. Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar. Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz. TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar. BiP'te paylaş

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"Almanya'dan askerimizi çekiyoruz"

Donald Trump, ABD'nin Almanya'dan yaklaşık 12 bin askerini çekme kararına ilişkin ise "Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalci davranıyor. Almanya yıllarca bizden ve askerimizden yararlandı. Şimdi askerimizi çekiyoruz. Ödemelerini yapmaya başlayacaklardır." ifadesini kullandı.

ABD'nin NATO'nun savunmasına en çok para harcayan ülke olduğunu belirten Trump, diğer ülkelere düşen ödemenin yüzde 2 yerine yüzde 4 olması gerektiğini vurguladı.

Rusya'ya gözdağı

ABR Başkanı Trump, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban'a para teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Birçok insan bu iddianın doğru olmadığını söylüyor ama Rusya bunu gerçekten yaptıysa çok sinirlenirim" şeklinde konuştu.