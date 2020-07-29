Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Trumptan TikTok açıklaması Yasak konusunda bir karara varacağız
İNTERNET

Trump'tan TikTok açıklaması: Yasak konusunda bir karara varacağız

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı basın açıklamasında TikTok konusuna değindi. TikTok'u yasaklayıp yasaklamayacağı tartışma konusu olan Trump, "Konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz" diye konuştu. Trump ile birlikte kameralar karşısına geçen Hazine Bakanı Mnuchin de bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "TikTok konusunda bu hafta Trump'a bir öneri sunacağız. Elimizde birkaç farklı seçenek var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump dört teknoloji devi Facebook, Amazon, Apple ve Google'ın CEO'larının Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek olmasına ilişkin de açıklamada bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.

Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile kameraların karşısına geçti.

"Karara varacağız"

TikTok'un Çin yönetimi ile bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin Donald Trump, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." dedi.

Trump, bugün Facebook, Amazon, Apple ve Google Üst Yöneticilerinin (CEO) ABD Temsilciler Meclisinde katılacağı oturumu yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
TEKNOLOJİ
Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

"Birkaç farklı seçenek var"

Hazine Bakanı Mnuchin de bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "TikTok konusunda bu hafta Trump'a bir öneri sunacağız. Elimizde birkaç farklı seçenek var." diye konuştu.

TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
FOTOĞRAF 8
Title
Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey )
Title
İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil.
Title
TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.
Title
Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.
Title
Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut.
Title
TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz.
Title
Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar.
Title
Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz.
TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.


"Almanya'dan askerimizi çekiyoruz"

  • Donald Trump, ABD'nin Almanya'dan yaklaşık 12 bin askerini çekme kararına ilişkin ise "Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalci davranıyor. Almanya yıllarca bizden ve askerimizden yararlandı. Şimdi askerimizi çekiyoruz. Ödemelerini yapmaya başlayacaklardır." ifadesini kullandı.

ABD'nin NATO'nun savunmasına en çok para harcayan ülke olduğunu belirten Trump, diğer ülkelere düşen ödemenin yüzde 2 yerine yüzde 4 olması gerektiğini vurguladı.

Rusya'ya gözdağı

ABR Başkanı Trump, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban'a para teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Birçok insan bu iddianın doğru olmadığını söylüyor ama Rusya bunu gerçekten yaptıysa çok sinirlenirim" şeklinde konuştu.

  • Rusya'nın Afganistan müdahalesinde "bir servet ve birçok insanını kaybettiğini" söyleyen Trump, "Para teklifi iddiaları gerçekse gereken yanıtı veririz. Daha önce kimse, Rusya, Çin ya da İran konusunda benim kadar sert olmamıştı" ifadesini kullandı.
Abone Ol Google News
Bu veri ilk defa açıklandı

Bu veri ilk defa açıklandı

​Türkiye'nin değişen koronavirüs tablosu.
İkinci dalga mı geliyor?

İkinci dalga mı geliyor?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama.
Süper Ligde tarihi karar

Süper Lig'de
tarihi karar

​Küme düşme ve yabancı kuralında işler değişti.
Camide yazıldı camide kalacak...

Camide yazıldı camide kalacak...

​Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi.
İmam hatipliler<br>normalleşme yaşıyor

İmam hatipliler
normalleşme yaşıyor

Okulların yüzde 13 imam hatip ama başarılarıyla dikkat çekiyorlar.
Kurban Bayramı'na<br>korona kuralları

Kurban Bayramı'na
korona kuralları

​Bakan Koca maddeleri tek tek açıkladı...

Halk TV komedisi

Halk TV komedisi

46 koltuklu Havaist otobüslerinde 100 kişi taşındığını söyledi.

Arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe günü oruç tutmanın faziletini Diyanet açıkladı.

10 yıl içinde<br>geri alınabilir

10 yıl içinde
geri alınabilir

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.