Dünya devi teknoloji şirketleri tekelleşme konusunda ifade verecek: Amazon, Apple, Google, Facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İnalcık paylaşımı: Batı Ayasofya'yı hiç unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 4. yıl dönümü olması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı" sözünün olduğunu bir görsele de yer verdiği paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.