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Teknoloji Dünya devi teknoloji şirketleri tekelleşme konusunda ifade verecek Amazon, Apple, Google, Facebook
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Dünya devi teknoloji şirketleri tekelleşme konusunda ifade verecek: Amazon, Apple, Google, Facebook

Merkezi ABD olan 4 büyük teknoloji devi, ABD Kongresi'nde tekelleşme konusunda ifade verecek. Rekabet alt komitesinin karşısına çıkacak olan Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.

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Şirketlerin pazar hakimiyeti sorgulanacak

  • 4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

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