Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji ABD, TikToku yasaklamayı planlıyor
SOSYAL MEDYA

TikTok ABD'de yasaklanacak mı?

ABD, TikTok'u yasaklamayı planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'TikTok' ve birçok Çinli uygulamayı kapatmayı düşündüklerini söyledi. Geçtiğimiz ay da ABD Savunma Bakanlığı'nın Huawei ve diğer 19 Çinli şirketi Çin ordusundan destek alan kuruluşlar listesine aldığı ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü Fox News'e verdiği röportajda Çinli teknoloji şirketlerini yasaklamayı düşündüklerini söyledi. Bu şirketler arasında en çok dikkat çeken ise TikTok oldu.

  • Pompeo röportajda "İnsanların cep telefonlarındaki Çinli uygulamalara saygı duymakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda doğru yapacağı konusunda seni temin edebilirim," dedi. "Şu an bu konuyla ilgili Başkan'ın önüne çıkmak istemiyorum [Donald Trump], ama bu mesele üzerine çalıştığımız bir konu." dedi.

ABD, Huawei'yi Çin ordusuna çalışmakla suçladı
TEKNOLOJİ
ABD, Huawei'yi Çin ordusuna çalışmakla suçladı

Özel bilgilerini Çin Komunist Partisi ile paylaşmak için TikTok ideal yöntem

Pompeo sözlerini; 'Eğer özel bilgilerinin Çin Komunist Partisi'nin eline geçmesini istiyorsan Tiktok yüklemelisin' dedi.

  • TikTok, Pompeo'ye verdiği cevapta: 'Bizim en temel önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak. Hiçbir zaman Çin hükümeti ile bilgi paylaşmadık. İstendiği takdirde de paylaşmaya niyetimiz yok.' ifadelerini kullandı.

Hindistan- Çin Savaşı'nın dijital ayağı: TikTok dahil hepsini yasakladılar
TEKNOLOJİ
Hindistan- Çin Savaşı'nın dijital ayağı: TikTok dahil hepsini yasakladılar

Pompeo'nun TikTok açıklaması ABD ile Çin'in arasındaki gerginliğin iyice arttığı bir döneme denk geldi. İki ülke arasında; ulusal güvenlik, ticaret ve teknoloji konularında birçok problem yaşanıyor.

  • TikTok'un bu kadar gündem olmasının temel sebebi de Çin dışında en çok indirilen Çinli uygulama olmasında gizli.

Uygulama bu yılın ilk 3 ayında ABD ve Batı dünyasında 315 milyon kez indirilerek bu alanda bir rekor kırdı. Bu sayı aynı zamanda TikTok'u tarihin 3 aylık periyotta en çok indirilen uygulaması haline getirdi.

TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
FOTOĞRAF 8
Title
Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey )
Title
İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil.
Title
TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.
Title
Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.
Title
Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut.
Title
TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz.
Title
Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar.
Title
Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz.
TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.


Abone Ol Google News
Yarına dikkat

Yarına dikkat

​81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak.
Sivaslı akademisyen yaptı

Sivaslı akademisyen yaptı

Yerli motor çalışması için TÜBİTAK'tan 300 bin TL hibe çıktı.
CHPli eski milletvekili Fikri Sağlarda Kılıçdaroğluna sert eleştiri: Yine kaybedeceksin

​İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadelede son durumu anlattı.

Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 30. haftanın 11'i belli oldu.

PKK'lı terörist böyle teslim oldu

PKK'lı terörist böyle teslim oldu

​Kahraman Mehmetçik: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin.
Sıkışık trafikte hızır gibi yetişecek

Sıkışık trafikte hızır gibi yetişecek

​İşte İstanbul'un yeni moto-ambulansları...

​Çığ gibi yayılıyor, gerçeğinden ise ayırt edilemiyor.

​Su altı arama ekipleri 17 saatte çıkarabildi.
Hedefinde Avrupa ordusu var!

Hedefinde Avrupa ordusu var!

​Macron Türkiye'yi hedefe koyarak NATO'yu tartışmalı hale getiriyor.

"Vatiyye üssünü bombalayan uçaklar yabancı güçlerin."
VAR durdurdu

VAR durdurdu

Cüneyt Çakır bu sefer amacına ulaşamadı.

Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı.

​Twitter, BAE destekli Türkiye ve Katar aleyhine yayın yapan hesapları kapattı.

​İngiliz dergisinden Türkiye'ye Libya övgüsü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.