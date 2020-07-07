ABD, TikTok'u yasaklamayı planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü Fox News'e verdiği röportajda Çinli teknoloji şirketlerini yasaklamayı düşündüklerini söyledi. Bu şirketler arasında en çok dikkat çeken ise TikTok oldu.
- Pompeo röportajda "İnsanların cep telefonlarındaki Çinli uygulamalara saygı duymakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda doğru yapacağı konusunda seni temin edebilirim," dedi. "Şu an bu konuyla ilgili Başkan'ın önüne çıkmak istemiyorum [Donald Trump], ama bu mesele üzerine çalıştığımız bir konu." dedi.
Özel bilgilerini Çin Komunist Partisi ile paylaşmak için TikTok ideal yöntem
Pompeo sözlerini; 'Eğer özel bilgilerinin Çin Komunist Partisi'nin eline geçmesini istiyorsan Tiktok yüklemelisin' dedi.
- TikTok, Pompeo'ye verdiği cevapta: 'Bizim en temel önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak. Hiçbir zaman Çin hükümeti ile bilgi paylaşmadık. İstendiği takdirde de paylaşmaya niyetimiz yok.' ifadelerini kullandı.
Pompeo'nun TikTok açıklaması ABD ile Çin'in arasındaki gerginliğin iyice arttığı bir döneme denk geldi. İki ülke arasında; ulusal güvenlik, ticaret ve teknoloji konularında birçok problem yaşanıyor.
- TikTok'un bu kadar gündem olmasının temel sebebi de Çin dışında en çok indirilen Çinli uygulama olmasında gizli.
Uygulama bu yılın ilk 3 ayında ABD ve Batı dünyasında 315 milyon kez indirilerek bu alanda bir rekor kırdı. Bu sayı aynı zamanda TikTok'u tarihin 3 aylık periyotta en çok indirilen uygulaması haline getirdi.