ABD, TikTok'u yasaklamayı planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü Fox News'e verdiği röportajda Çinli teknoloji şirketlerini yasaklamayı düşündüklerini söyledi. Bu şirketler arasında en çok dikkat çeken ise TikTok oldu.

Pompeo röportajda "İnsanların cep telefonlarındaki Çinli uygulamalara saygı duymakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda doğru yapacağı konusunda seni temin edebilirim," dedi. "Şu an bu konuyla ilgili Başkan'ın önüne çıkmak istemiyorum [Donald Trump], ama bu mesele üzerine çalıştığımız bir konu." dedi.

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Özel bilgilerini Çin Komunist Partisi ile paylaşmak için TikTok ideal yöntem

Pompeo sözlerini; 'Eğer özel bilgilerinin Çin Komunist Partisi'nin eline geçmesini istiyorsan Tiktok yüklemelisin' dedi.

TikTok, Pompeo'ye verdiği cevapta: 'Bizim en temel önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak. Hiçbir zaman Çin hükümeti ile bilgi paylaşmadık. İstendiği takdirde de paylaşmaya niyetimiz yok.' ifadelerini kullandı.

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Pompeo'nun TikTok açıklaması ABD ile Çin'in arasındaki gerginliğin iyice arttığı bir döneme denk geldi. İki ülke arasında; ulusal güvenlik, ticaret ve teknoloji konularında birçok problem yaşanıyor.

TikTok'un bu kadar gündem olmasının temel sebebi de Çin dışında en çok indirilen Çinli uygulama olmasında gizli.

Uygulama bu yılın ilk 3 ayında ABD ve Batı dünyasında 315 milyon kez indirilerek bu alanda bir rekor kırdı. Bu sayı aynı zamanda TikTok'u tarihin 3 aylık periyotta en çok indirilen uygulaması haline getirdi.

FOTOĞRAF 8 Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey ) İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil. TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor. Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar. Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut. TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz. Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar. Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz. TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar. BiP'te paylaş

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