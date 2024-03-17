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Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphane hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun şekilde dönüştürmek amacıyla “Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali” ne imza atacak.

04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 06:14 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Rami Kütüphanesi’nde 23-27 Mart’ta gerçekleşecek festival, kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler, ürün geliştiricileri, girişimcileri, akademisyenleri ve binlerce kütüphane kullanıcısını bir araya getirecek. Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında, kütüphane ve teknoloji fuarı, interaktif atölye ve konferanslar, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin sunumları, kariyer ve staj simülasyonları, artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma stüdyoları, sanat performansları ve yarışmalar bulunacak. Avrupa’nın önde gelen kütüphanelerinden İstanbul Rami Kütüphanesi, festival boyunca çoğunluğu gençlerden oluşan kitlesiyle teknoloji ve kütüphanecilik alanlarının en önemli aktörlerini buluşturacak.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım için “www.kutuphaneveteknoloji.com” adresi ziyaret edilebilir.


#kütüphane
#teknoloji
#Bakanlık
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