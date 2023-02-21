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Hayat

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses beş dairesini depremzedelere açtı

Evim Yuvan Olsun kampanyası ile depremzedelere evlerin, bedelsiz veya uygun şartlarda kiralanabileceği bildirildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki beş evini vatandaşlara açarak, bu kampanyaya katıldığını duyurdu.

13:36 . 21/02/2023 Salı
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İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’yi sarsan büyük deprem sonrasında bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Evim Yuvan Olsun Kampanyası ile hayırseverlerin, evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecekleri aktarıldı.

Büyük kampanya sonrasında imkanı olan vatandaşlar harekete geçerken, ünlüler camiasından İbrahim Tatlıses de kampanyada yer aldı.

Bodrum'daki 5 dairesini depremzedelere açtı

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da bulunan 5 evini depremzedelere açtığını duyurdu. Instagram hesabından video paylaşan İbrahim Tatlıses, vatandaşları kampanyaya katılmaları için bilgilendirdi. Tatlıses, şu ifadeleri kullandı; Evim Yuvan Olsun Kampanyası’na katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum’daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın.



#ibrahim tatlıses
#instagram
#maraş
1 saat önce
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses beş dairesini depremzedelere açtı
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