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Hayat Üstad Necip Fazılın şahsi eşyaları ilk kez sergide
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KÜLTÜR SANAT

Üstad Necip Fazıl'ın şahsi eşyaları ilk kez sergide

Üstad Necip Fazıl’ın şahsi eşyaları “Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı”nın Ümraniye’deki yeni mekanında sergileniyor. Sergide Necip Fazıl’a ait pek çok eşya ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakfın ikinci katında açılan sergide şairin masası, kitapları, bastonu sergileniyor
Vakfın ikinci katında açılan sergide şairin masası, kitapları, bastonu sergileniyor

Necip Fazıl Kısakürek’in şahsi eşyaları Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’nın Ümraniye’deki yeni mekanında sergileniyor. Torun Emrah Kısakürek, “Maksadımız evimizde naftalinlerin arasında kalan eşyalarını gün yüzüne çıkarmak ve bunları ilgilisiyle buluşturmak. Ayrıca elimizdeki bilgi, belge, evrak ve notları araştırmacılara sunmak istiyoruz” dedi.

Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Necip Fazıl Kısakürek’i yakından tanımak, kullandığı eşyalara, şahsi zevklerine tanık olmak için önünüzde güzel bir fırsat var…

Üstadın kişisel eşyalarının sergilendiği müzenin de içinde olduğu Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı yeni yerine taşındı. Kısakürek’in şahsi eşyalarıyla kullandığı mobilyaların da aralarında bulunduğu kalıcı sergi, üstadın vefatının 36. yılında, vakfın Ümraniye’deki yeni mekanında ziyarete açıldı.

Vakfın ikinci katında açılan sergide şairin masası, kitapları, bastonu sergileniyor

YAZILI KAYNAKLAR ARTIK DİJİTALDE

Torun Emrah Kısakürek, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları müze fikri kapsamında vakfı yeni yerinde hizmete açtıklarını kaydetti.

  • Proje üzerinde 5 yıldır çalıştıklarını belirten Kısakürek şu bilgileri paylaştı: “2014’ten itibaren müze için çalışmalara başladık. 2015 yılında vakfı kurduk. Maksadımız kalıcı bir müze olmasıydı. Fakat zaman içinde yapılan çalışmalar bizi buraya getirdi. Ümraniye’de Necip Fazıl Bulvarı üzerinde 4 katlı bir binaya taşındık. Binanın 2. katını vakfa ayırdık. Vakfın hem araştırma merkezini hem de üstadın eşyalarından oluşan kalıcı sergiyi burada hazırladık. Maksadımız evimizde naftalinlerin arasında kalan eşyalarını gün yüzüne çıkarmak ve bunları ilgilisiyle buluşturmak. Ayrıca elimizde birçok bilgi, belge, evrak ve notları araştırmacılara sunmak. Bugüne dek üstadla ilgili yazılmış tüm kitaplar ve elimizde fiziki olarak mevcut. Bunların hepsini de dijitale aktardık.”

Kısakürek ailesi tarafından özenle muhafaza edilen kıyafetleri de sergide görebilirsiniz.

DETAYLARA IŞIK TUTACAK

Sergide yer alan eşyalar hakkında da bilgi veren Kısakürek, “Benim çocukluğumun da geçtiği evlerde üstadın iklimini yansıtmak, nasıl bir eşya ve müzik zevki olduğunu göstermek için bu sergiyi açtık” diye konuştu. Sergide Necip Fazıl’ın müzik zevkini yansıtan Beethoven, Çaykovski, Puccini, Verdi’ye ait plaklar, radyolar, biyografik belgeler yer alıyor. 1939 senesi Yeni Mecmua, ‘Bir Adam Yaratmak’ tiyatro oyunuyla ilgili çıkan tanıtım makalesinin orijinal nüshasını, şairin el yazısıyla yazışmaları, at zevkini gösteren kamçılar, şahsi mektupları, kendi ailesinin ya da annesinin yazdığı el yazısı notlar ve fotoğraflarını sergide görmek mümkün.

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