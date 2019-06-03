Ramazan bereketi minik kalpler

Niğde'de ilkokul öğrencileri, harçlıklarından ayırdıkları parayla yetim çocuklara bayramlık, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Dumlupınar İlkokulu’nda öğrencilerin zihinlerinde iyilik kavramının oluşması için kurulan "İyilik Kulübü" kapsamında, sınıflarda kumbara dağıtıldı.

Öğrenciler, harçlıklarından ayırarak "iyilik kumbarası"nda biriktirdikleri parayla lösemili çocuklara, ihtiyaç sahibi ailelere ve sokak hayvanlarına destekte bulunuyor. Ramazan’da ise toplanan parayla okuldaki yaklaşık 30 yetim öğrenciye bayramlık, 11 ihtiyaç sahibi aileye de gıda yardımında bulunan çocuklar, iyilik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

KENDİ KUMBARALARINDAN GETİRDİLER

Okul Müdürü İbrahim Say, kulüp bünyesinde bütün sınıflara koydukları "iyilik kumbarası"nı ay sonunda açtıklarını anlattı. Ramazan ayı dolayısıyla da bir çalışma yaptıklarını söyleyen Say, şöyle devam etti:

"Velileri de organize ettik. Öğrencilerin de katkılarıyla elde ettiğimiz gelir sayesinde Ramazan kolileri oluşturduk. Yetim çocuklara bayramlık kıyafetler aldık. Öğrencilerimiz bu sayede iyilik yaptıkça çok mutlu oluyor. Kumbaranın birinden 50 lira çıktı. O sınıfın öğretmenine sorduk '50 lirayı kim attı?' diye. Öğrendik ki çocuğun evde kumbarası varmış, kumbarasında biriktirdiği parayı tümletip okuldaki kumbaraya atmış. Çocukla konuştuğumda 'Yetim kardeşlerimiz var, sokakta köpekler var. Bunlara yardım etmeyi çok istiyordum. Yardım ettikçe mutluluğum artıyor. Bizim babamız var, her şeyimizi alıyor ama okulumuzda Suriye'den gelen çocuklar da var, babasız çocuklar da. Onlara destek oldukça mutlu oluyorum' dedi."

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KUMBARA DOLDUKÇA MUTLU OLUYORUZ

Dördüncü sınıf öğrencisi Ayşe Ahsen Topçu da kumbarada toplanan parayla herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayvanlara yiyecek veriyoruz. Bazı çocuklara yardım ediyoruz. İhtiyacı olan kişilere yardım ediyoruz. Hediye götürünce mutlu oluyorlar. Kumbara doldukça da biz mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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