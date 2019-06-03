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AVRUPA

İftarı basıp Kur’an yaktılar

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da belediye meydanında düzenlenen iftar programını basan aşırı sağcılar Kur’an-ı Kerim yaktı. Meydanı gören bir otelin balkonuna “Avrupa bizim” yazılı pankart da asan teröristler, megafon ile İslam karşıtı sloganlar attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşırı sağcılar Kur’an-ı Kerim yaktı.
Aşırı sağcılar Kur’an-ı Kerim yaktı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen iftar programını protesto eden aşırı sağcılar, Kur’an-ı Kerim yaktı ve “Avrupa Bizim” yazan pankart açtı. Hayırseverlerin organizasyonundaki “Belediye Meydanı’nda İftar” programı, Kopenhag Belediye Meydanı’nda düzenlendi.

Her yıl düzenlenen iftar, ırkçı bir grubun protestosuna sahne oldu. Irkçı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek burada Kur’an-ı Kerim’i yaktı.

Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna “Avrupa bizim” yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı.

Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı. Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar, yapılan duaların ardından sona erdi.

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