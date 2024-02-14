Üstün İnanç'a veda Necip Fazıl'a komşu oldu

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç (87), dün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Necip Fazıl’ın yakın dostu, “Büyük Doğucu”, gazeteci, yazar, senarist, romancı, aktör Üstün İnanç, 87 yaşında vefat etti. Kültür, sanat ve edebiyat dünyasında büyük boşluk bırakarak hayata veda eden İnanç için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İnanç'ın naaşı Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “Üstün İnanç çok büyük bir değerdir. Rabb'im rahmet eylesin. Eserleriyle yaşayacak. Kendisiyle çok eski hukukumuz var. Sanatkar, çok kıymetli, değerli bir insandı. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı. Eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu da “İstanbul’da yaşamış olmak büyük bir nimet ancak bunun bir nimet olduğunu bilenler istifade edebilir. Bizim düşünce camiamızın en zayıf olduğu sahada en çok emek veren kişiydi Üstün İnanç. Kendisini daima edebiyat ve kültür muhitlerinde gördük ve tanıdık. Mekanı cennet olsun, bu sahada çok az yetişmiş insanımız var. İnşallah genç nesillerden bu boşluğu dolduran değerler çıkar” dedi.