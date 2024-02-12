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Hayat

Yazar Üstün İnanç 87 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.

11:49 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:29 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
Üstün İnanç
Üstün İnanç

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç, yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek,
"Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı."
dedi.

Cenaze programı belli oldu

87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.

#Üstün İnanç
#Fatih Camii
#Eyüp Sultan
#Ertuğrul İnanç
2 saat önce
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