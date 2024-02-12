Üstün İnanç
Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç, yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek,
"Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı."
dedi.
Cenaze programı belli oldu
Cenaze programı belli oldu
87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.
#Üstün İnanç
#Fatih Camii
#Eyüp Sultan
#Ertuğrul İnanç
2 saat önce