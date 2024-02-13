Yazar Üstün İnanç vefat etti

Yazar, gazeteci, oyun yazarı ve Marmaratör Üstün İnanç, 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Usta edebiyatçının oğlu Ertuğrul İnanç, babasının İstanbul’daki özel bir hastanede vefat ettiğini “Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı” sözleriyle doğruladı. Edebiyatımızın önemli kalemi, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan’da bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

İlk yazıları Yelken, Durum, Sanatkâr ve Büyük Doğu gibi dergilerinde yayımlanan yazar, gazeteciliğe 1956’da Tercüman Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladı. Babıâli’deki birçok gazetede üst düzey yöneticilik yaptı, bir de reklam ajansı kurdu. İlerleyen yıllarda tiyatro ve sinemaya yönelen İnanç, Erdoğan Tokatlı’nın asistanlığını yaptı ve Son Kuşlar filminin senaryo ekibinde yer aldı. Ahmet Güner Elgin’in Marmara Kıraathanesi’nin müdavimlerini anlattığı “Marmara Kitabeleri” kitabında bahsi geçen isimlerden olan İnanç’ın vefatıyla, yaşayan Marmatörlerin sayısı da 22’ye indi.

ÜSTATLA ANILARI YARIM KALDI

“Büyük Doğucu” olduğunu her fırsatta dile getiren İnanç, Necip Fazıl Kısakürek’e yakın isimler arasında yer alıyordu. İnanç, sık sık görüştüğü üstadın “Ulu Hakan Abdülhamid” oyununu sahneye koyan isim oldu. Birçok yasaklamaya rağmen oyun, 1967-1969 yılları arasında 519 kez sahnelendi. İnanç, yaklaşık 200 temsilde Abdülhamit Han olarak rol aldı. Edebiyatçı, 2016’da kaleme aldığı “Gök Sultan Abdülhamid Han” tiyatro oyunuyla ise üstattan farklı bir bakış açısıyla padişahın bilinmeyen yönlerini anlattı.

Usta kalem, ekim 2022’de katıldığı bir söyleşide üstat Necip Fazıl’la olan anılarını toplayacağı bir kitabın müjdesini vermişti. İnanç, programda Kısakürek’in Çile şiirinden hareketle kaleme alacağı kitaba “Toz Kanatlı Kelebek” ismini verdiğini söylemişti. Damla Yayınları’ndan çıkması planlanan kitap için İnanç en son ağustos ayında yaklaşık 40 sayfalık bir dosya gönderdi.

İnanç’ın hastalığı nedeniyle devam edemeyen projesini yayınevi, ailesiyle görüştükten sonra tamamlayıp okuyucuyla buluşturmayı planlıyor. Yazar, 2011 ESKADER Üstün Hizmet Ödülü, 2012 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, 2013 Türkiye Yazarlar Birliği Necip Fazıl Kısakürek Ödülü ve TBMM Kültüre Hizmet Ödülü aldı.







