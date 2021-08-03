Hayat Yangın bölgelerinde yakın zamanda yağış yok Sıcaklık 7-8 derece düşecek
AKTÜEL

Yangın bölgelerinde yakın zamanda yağış yok: Sıcaklık 7-8 derece düşecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yangın bölgelerinde yakın zamanda yağış yok: Sıcaklık 7-8 derece düşecek​
Marmaris

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri sıcaklık, şiddetli yağış ve orman yangınları ile mücadele ediyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık uyarıları yapılırken, Karadeniz'in bazı yerlerinde sel felaketleri yaşanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hava sıcaklıkları ve beklenen yağışları değerlendirdi. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların, yerine göre yaklaşık 10 derece düşeceğini, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yağmur beklendiğini dile getiren Adil Tek, "Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde 40-45 derecelere kadar çıktı. O sıcaklıklar da diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" dedi.

Yusufeli'deki yangın kontrol altına alındı: 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz halde
GÜNDEM
Yusufeli'deki yangın kontrol altına alındı: 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz halde


"REKOR SICAKLIKLAR KIRILACAK GİBİ DURUYOR"
Adil Tek, "Bizim bölgemizde en sıcak zaman 15 Temmuz ile 15 Ağustos arası. 31 Temmuz 7 Ağustos arası eskiler 'Eyyam-ı Bahur' olarak adlandırıyorlar. Bu dönemde sıcaklıklar en yükseğe çıkıyor. 110 yıllık ölçümdeki en sıcak değerleri ile bu haftayı karşılaştırdığımızda rekor sıcaklıklara yaklaşmış durumda hatta bazı günler rekor sıcaklıklar kırılacak gibi gözüküyor. Cuma günü İstanbul'da tahmin edilen sıcaklık 40 derece. Biz en yüksek 41.3 derece ölçtük belki bu değer tekrar gözükecek ya da egale edilecek" diye konuştu.
"KARADENİZ'DE DOLU, YILDIRIM, SEL GİBİ RİSKLER SÖZ KONUSU"
Tek, "Cumartesi günü Kuzey'den hafif bir serinleme derken aslında yine hava sıcak 10 derecelik bir düşüş olacak, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağışlar göreceğiz. Kuzey'den gelen yağışlarla birlikte Karadeniz'de dolu, yıldırım, sel gibi riskler önümüzde gözüküyor. Rize, Trabzon, Artvin önümüzdeki yağışlarla birlikte risk altında gözüküyor" dedi.

Türkiye'nin yüreğini sızlatan fotoğraftaki Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor
GÜNDEM
Türkiye'nin yüreğini sızlatan fotoğraftaki Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor



"SICAKLIKLARIN DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ORMAN YANGINLARI RİSKİNİN BIRAZ DAHA AZALDIĞINI GÖRECEĞİZ"
Adil Tek, "Orman yangınları açısından özellikle bu dönem nemin ve havanın kuruluğunun en arttığı dönem bu oranlar orman içinde daha da düşmeye başlayınca orman yangınları riski daha da artıyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda o yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde. 40-45 derecelere kadar çıktı sıcaklıklar. Diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Artvin Yusufeli'de yangın: 10'a yakın ev alevlere teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadelede 6 ülkeden hava desteği
GÜNDEM
Orman yangınlarıyla mücadelede 6 ülkeden hava desteği
Abone Ol Google News
Art niyet olarak görüyoruz

'Art niyet olarak görüyoruz'

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara gönderilen mesajla ilgili açıklama.
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
11 bölgede yangındevam ediyor

'11 bölgede yangın
devam ediyor'

Pakdemirli ile Soylu ortak açıklamada bulunuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın ve sel felaketleri sonrası alınan kararı açıkladı.

​16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.