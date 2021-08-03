Gündem Orman yangınlarıyla mücadelede 6 ülkeden hava desteği
ANKARA

Orman yangınlarıyla mücadelede 6 ülkeden hava desteği

Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek verirken bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru değil" dedi.

Haber Merkezi AA
Orman yangınlarıyla mücadelede 6 ülkeden hava desteği
Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor.

Türkiye'nin güney kesimlerini 28 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelede, toplamda 18 yabancı hava aracı aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Türkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınmasında rol alan yabancı hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Özkaya, Türkiye'nin sahip olduğu toplam 45 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra yabancı ülkelerden de destek geldiğini ve hala bekledikleri yardım uçakları olduğunu söyledi.

Şu an ülkede bulunan 18 yabancı hava aracının 12 uçak ve 6 helikopterden oluştuğunu aktaran Özkaya, uçaklardan 10'unun ve helikopterlerin tamamının bedelsiz olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı veya AFAD üzerinden herhangi bir uluslararası yardım çağrısı yapmadığını anlatan Özkaya, "İran 1 uçak ve 2 helikopter ile destek verdi. Azerbaycan 1 helikopter ve 53 araçlık bir kara ekibiyle şu an yangın bölgesine ulaşmak üzere. Ukrayna 3 uçakla destek verdi. Rusya'dan da 5 uçak ve 3 helikopter geldi" diye konuştu.

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4 AB ülkesinden teklif

Avrupa Birliğindeki (AB) "Sivil Koruma Mekanizması"na da değinen Özkaya, bunun AB'ye üye ülkelerin aidat ödeyerek oluşturdukları bir mekanizma olduğunu anlattı. AFAD'ın da buraya üye olduğunu vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"Yıllık belirli bir ücret ödüyoruz. Burada bir havuzda para toplanıyor ve ihtiyaç duyan ülkelere, buradan destek veriliyor. Bu bir yardım değil. Kendi hakkımızı, yeri geldiğinde kullanıyoruz. Buna yardım demiyoruz. Bunun adı destektir çünkü hakkımız olanı istiyoruz. Bu çağrıya 4 ülkeden 5 uçaklık öneri geldi."

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AB’den üç uçak
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AB’den üç uçak

"Romanya'nın uçağı bizim ülke koşullarına uygun değildi"

Hırvatistan, İspanya, Fransa ve Romanya'dan teklif geldiğini söyleyen Özkaya, Romanya'nın uçağının dolumunun farklı olması sebebiyle Türkiye'nin şartlarını karşılamadığını belirtti. Özkaya, "Romanya'ya bu uçağa ihtiyaç duymadığımızı ileterek teşekkür ettik. Fransa'nınki de amfibik olmadığı ve henüz hazır olmadığı için iptal oldu. Amfibik olanlardan 1'i Hırvatistan ve 2'si İspanya'dan olmak üzere 3 uçak geldi. Hırvatistan uçağı Antalya Gazipaşa'ya indi. İspanya'ya ait 2 uçak ise Dalaman'a indi" ifadelerini kullandı.

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"Bizim hakikaten hava gücümüz iyi"

Söz konusu uçakların gece uçamadığının altını çizen Özkaya, "Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru değil" dedi.

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Orman yangınları için çok sayıda ülkeden taziye telefonu
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Orman yangınları için çok sayıda ülkeden taziye telefonu

Azerbaycan'dan yola çıkan 54 itfaiye aracı Türkiye'ye giriş yaptı
FOTOĞRAF 10
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Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan yola çıkan ekip, Türkiye'ye ulaştı.
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. 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi gece saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
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Ekipleri, AFAD, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve polis ekipleri karşıladı.
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Ekipler, polis eşliğinde Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine doğru yola çıktı.
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Azerbaycan'dan yola çıkan 54 itfaiye aracı Türkiye'ye giriş yaptı
Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
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Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıkları takdir gördü. Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, 'Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli.' ifadelerini kullandı.


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