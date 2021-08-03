Artvin Yusufeli'de yangın: 10'a yakın ev alevlere teslim oldu

Koştum geldim, oradaki 3 ineğimden birini ancak kurtarabildim. Samanlıktan da eve sıçradı, hiçbir şey yapamadım. Evim için yapacak bir şeyim de olmayınca ben tekrar köydeki diğer evleri kurtarmak için yangın yerine geri döndüm. Yangın kontrol altına alındığında eve geri döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı” dedi.