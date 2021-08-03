Yusufeli'deki yangın kontrol altına alındı: 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz halde

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evlerin tamamını sararken, kısa sürede büyüyen yangın mahallenin tamamını sardı.
Yusufeli Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından mahallenin yanındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.