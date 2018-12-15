Hayat Yaptığı koleksiyonun fiyatı dudak uçuklatıyor
AKTÜEL

Yaptığı koleksiyonun fiyatı dudak uçuklatıyor

Kahramanmaraş’ta öğretmenlik mesleği yapan Can Albay’ın tespih merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Özellikle oltu, kehribar, Osmanlı kehribarı, kuka, inci ve gümüş altından olan tespihlerin fiyatı ise 150 bin lira.

IHA
Albay, ortalama 150 yıllık tespihleri itina ile saklıyor.
Albay, ortalama 150 yıllık tespihleri itina ile saklıyor.

Onikişubat İlçesi’nde ikamet eden Albay, babasından kalan tespihmerakını geliştirerek devam ettiriyor. Koleksiyonunda yaklaşık 400 civarında tespih barındıran Albay, ortalama 150 yıllık tespihleri itina ile saklıyor.

Fiyatı 150 bin lira

Özellikle oltu, kehribar Osmanlı kehribarı, kuka, inci ve gümüş altından oluşan tespihlerin toplam değeri ise yaklaşık 150 bin lira civarında. Tespih merakının kendisinden sonra oğullarına bırakacağını söyleyen öğretmen Can Albay, evine gelen misafirlerden isteyenlere de tespih hediye ettiğini belitti. Albay'ın açıklaması şöyle:

  • “Ben 15 yaşında tespih merakım başladı. Dolayısıyla en büyük merakım da babam rahmetli olduktan sonra kendisinin yadigar tespihleriydi. Babamın biriktirdiği 150-200 yıllık kehribarlar vardı. Ondan sonra ben de hem baba yadigarı olarak, hem de hobi olarak kendim de biriktirdim. Bu tespihlerin çoğunun babamdan kaldığı için manevi değeri var. Bende arada bir çıkarıp seviyorum ve tahmini 400 adet civarında tespihim var. Bu tespihlerin yaklaşık 150 bin lira değerinde maddi değeri var. Ben den sonra çocuklarım tespih merakımı devam ettirecekler. Gelen misafirler beğeniyor, bakıp eline alıp sallayanlar oluyor. Hatta isteyene bir tane hediye de ediyorum.”

Can Albay, evine gelen misafirlerden isteyenlere de tespih hediye ettiğini belitti.

Bu mezarın hikayesi duyanları şaşırtıyor: Uçak şeklinde yaptılar
HAYAT
Bu mezarın hikayesi duyanları şaşırtıyor: Uçak şeklinde yaptılar

Ferhat Göçer FETÖ davasından para kazandı
HAYAT
Ferhat Göçer FETÖ davasından para kazandı

Baş derisi koptu makinenin kumandasını ayağıyla yakaladı
HAYAT
Baş derisi koptu makinenin kumandasını ayağıyla yakaladı

/**/
Açtıkları çukur mezarları olacak

Açtıkları çukur mezarları olacak

Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması.
Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı

Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı

İstanbul'da tramvay kazası nedeniyle seferler durdu.
Full pakete iade

Full pakete iade

​Konut kredisi çekenleri ilgilendiren karar.
Kar kış demeden elleri hep tetikte

Kar kış demeden elleri hep tetikte

Alparslanlar ve Kılıçlar, PKK'nın korkulu rüyası oldu.
Ölülerle birlikte yaşıyorlar

Ölülerle birlikte yaşıyorlar

Garip bir gelenek: Sebebi ise oldukça ilginç.
Paris karıştı

Paris karıştı

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanıyor.
İsrail barbarlığı

İsrail barbarlığı

​Bir oğlu şehit olan, 5 oğlu hapse atılan Filistinli kadının evini yıktılar.
Gerçeği yansıtmıyor

Gerçeği yansıtmıyor

​Savcılık'tan Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
Bylock'taanaliz dönemi

Bylock'taanaliz dönemi

ByLock davalarına bakan hakimler için önemli kıstas.
Kanlı oyun tahtası: Yemen

Kanlı oyun tahtası: Yemen

Osmanlı hakimiyetinden sonra yaşanan travmaların en çok etkilediği ülkelerden biri de Yemen.
Fransa tedirgin

Fransa tedirgin

Bir aydır savaş alanı olan Paris bugün yine tetikte.

Türkiye, maden arama faaliyetlerini sınır dışına taşıyor.
Tümör sandılar çay kaşığı çıktı

Tümör sandılar çay kaşığı çıktı

Kablo, kaşık, eldiven: Doktorları bile şaşırttı.
Irak'ı uyardık operasyon sürecek

Irak'ı uyardık operasyon sürecek

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat yönetimine 'Sincar' tepkisi.
İnternete güven damgası

İnternete güven damgası

​Bakan Pekcan duyurdu: Yeni dönem başladı.
Hepsi temizlendi

Hepsi temizlendi

Teröristlerin sığınağı 5 mağaraya operasyon.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.