Yeni Şafak'ın haberiyle skandal ortaya çıktı: Disney geri adım atmadı

Disney Plus, Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararından vazgeçmedi. Yeni Şafak’ın haberiyle gündem olan Disney’in tavrı, kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. “Ermeni lobisine boyun eğdi” haberimiz sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Twitter’da “Disneyiptalet” etiketi uzun süre gündemin ilk sırasından düşmezken, “Atatürk” ve “Ermeni” etiketleri de on binlerce kez kullanıldı. Türkiye’deki kullanıcılar, birer birer aboneliklerini iptal etmeye başladı.

Nihayet üç günlük suskunluğunu bozan Disney Plus, bir açıklama yaptı. Atatürk dizisinin iki film olarak televizyonda ve sinemada yayınlayacaklarını duyuran platform, haberimizi de teyit etmiş oldu. Böylece ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Fox kanalında yayınlanacak ve ardından 3 Kasım’da sinemada vizyona girecek. İkinci film ise, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film de 2024 yazında Fox ekranlarında yer almaya başlayacak. Böylece dizinin globalde yayınlamayacağı kesinleşmiş oldu.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi: “Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun Fox kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında Fox ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

Her fırsatta Atatürk’ün partisi olduğunu dile getiren ve bununla prim yapan CHP sessizliğini koruyor. Birkaç isim haricinde Disney’in kararına tepki gösteren olmadı. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası da suskun. Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı. Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney’e satmıştı. Şimdi solcular Atatürk’ün dizisini Amerikalıların çekmesine mi yansın, yoksa Ermeni lobisinin baskısıyla dizinin global platformda yayınlanmamasına mı? Sessizlikten başka çareleri yok gibi.