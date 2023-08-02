RTÜK'ten inceleme kararı: Disney Plus savunma verecek

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Skandala ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir." dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Bu şebekelere boyun eğenler utansın" ifadelerini kullandı.