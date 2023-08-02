RTÜK'ten inceleme kararı: Disney Plus savunma verecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus'ın savunma vereceğini açıkladı.
Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan dizi/film platformu Disney Plus, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.
ABD’deki Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'ın kararına tepkiler yağarken, skandala ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Aldığı karar nedeniyle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini ifade eden Şahin, "Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır." dedi.