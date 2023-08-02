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RTÜK'ten inceleme kararı: Disney Plus savunma verecek

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu "Atatürk" dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Yalan lobisine boyun eğen şirketin bu kararı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

00:23 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus'ın savunma vereceğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus'ın savunma vereceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan dizi/film platformu Disney Plus, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.

ABD’deki Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'ın kararına tepkiler yağarken, skandala ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Aldığı karar nedeniyle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini ifade eden Şahin, "Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır." dedi.





#Disney Plus
#Atatürk
#RTÜK
#Ebubekir Şahin
8 dakika önce
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