Zeytinburnu Mozaik Müzesi açıldı: İstanbul’un tarihine yeni bir tanık

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu ülkenin hemen hemen her şehrinde, her bölgesinde hani derler ya ‘taşı toprağı altın’, İstanbul için denir. Aslında taşı toprağı altın sözü bütün Türkiye için söylense yeridir. Çünkü bu ülkenin üzerinde tarihe mal olmuş yirmi dört büyük medeniyetin geçtiğini biliyoruz ve hemen hemen ülkemizin her şehrinde, her yerinde bu geçmiş medeniyetlerin izlerini bulmak mümkün. Allah’ın izniyle ümit ederiz ki bu müze milletimize ve insanlığa hizmet vermeye devam eder. Ama bir de bugün burada bir başka geçici bir eserin açılışını yapacağız. O da Fahreddin Paşa sergisidir. Fahrettin Paşa’yı hepimiz biliyoruz. Ama Fahrettin Paşa’yı anlamak, onun yaşadığı dönemde yaşadıklarını gözden geçirmek esasında bugün Orta Doğu’da ve dünyada neler olup bitiyor onları anlamak için de bize ışık tutar” dedi.