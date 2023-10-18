Zeytinburnu Mozaik Müzesi açıldı: İstanbul’un tarihine yeni bir tanık

Surdışı’nın en büyük mozaiklerine ev sahipliği yapan Zeytinburnu Mozaik Müzesi açıldı. Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nin restorasyon sürecinde keşfedilen Roma ve Bizans dönemine ait mozaiğin yer aldığı müzenin açılışına TBMM Başkanı Numan Kurtuluş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve kültür sanat camiasından önemli isimler katıldı. Kazlıçeşme Sanat Galerisi binasının 2015-2018’deki restorasyon sürecinde keşfedilen Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaik, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün yerinde koruma kararıyla üzeri camla kaplandı ve sergilenmeye uygun hale getirildi. Yapılan kazılarda, İstanbul’da Sur dışında bulunan ilk örnek olan mozaiğin yanı sıra mezar odası, lahit ve iskeletler de bulunmuştu.





SUR DIŞININ EN BÜYÜK MOZAİĞİ

Açılış konuşmasında mozaiklerin bulunma hikayesini anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Sur dışında keşfedilen bu en büyük mozaiği ve diğer buluntuları, İstanbul tarihinin yeni tanıkları olarak Zeytinburnu Mozaik Müzesi adı altında sergilemeye karar verdik. İstanbul’a bir müze daha kazandıracağımız için heyecanlıyız. Müzemizin İstanbul’un kültür turizmi için yeni bir soluk olacağına inanıyoruz” dedi.





TAŞI TOPRAĞI ALTIN

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu ülkenin hemen hemen her şehrinde, her bölgesinde hani derler ya ‘taşı toprağı altın’, İstanbul için denir. Aslında taşı toprağı altın sözü bütün Türkiye için söylense yeridir. Çünkü bu ülkenin üzerinde tarihe mal olmuş yirmi dört büyük medeniyetin geçtiğini biliyoruz ve hemen hemen ülkemizin her şehrinde, her yerinde bu geçmiş medeniyetlerin izlerini bulmak mümkün. Allah’ın izniyle ümit ederiz ki bu müze milletimize ve insanlığa hizmet vermeye devam eder. Ama bir de bugün burada bir başka geçici bir eserin açılışını yapacağız. O da Fahreddin Paşa sergisidir. Fahrettin Paşa’yı hepimiz biliyoruz. Ama Fahrettin Paşa’yı anlamak, onun yaşadığı dönemde yaşadıklarını gözden geçirmek esasında bugün Orta Doğu’da ve dünyada neler olup bitiyor onları anlamak için de bize ışık tutar” dedi.





FAHREDDİN PAŞA GELECEK KUŞAKLARA DA ÖRNEK

Açılışta ayrıca Şerif Hüseyin tarafından çıkarılan isyanda zor şartlar altında 2 yıl 7 ay yönettiği Medine Müdafaası ile tanınan Ömer Fahreddin Türkkan’ın fotoğrafları ve günlüklerinin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fahreddin Paşa sergisinin oluşumuna uzanan süreç hakkında konuşan serginin küratörü Ömer Faruk Şerifoğlu, “Fahreddin Paşa ile benim şahsi olarak ilgilenmem 1980’li yıllara kadar uzanıyor. Yine böyle bir Ortadoğu’daki gerilimde Fahreddin Paşa adı geçince dikkat kesilmiştim. Onun için bir şey yapmak niyetiyle yola çıktığımda önce oğullarına ulaştım. O günden bugüne kadar Fahreddin Paşa için kapsamlı bir sergi ve bir kitap hayalimiz vardı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Bey’in himmetiyle gerçekleşmiş oldu. Sergide Fahreddin Paşa’nın çocukluğundan ölümüne kadar Medine ağırlıklı olmak üzere hayatından bir takım kesitler var. Bugüne kadar çok üzerinde durulmayan fotoğrafçılığı ile ilgili de ayrı bir bölüm yaptık. Fahreddin Paşa’nın bir mihenk taşı olabilecek hayatının, bugünkü kuşağa ve gelecek kuşaklara örnek olmasını arzu ettik” dedi.



