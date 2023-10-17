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Türk dizi sektörü dünya sahnesinde

Dizi, film, ve içerik sektörünün buluşma noktası olarak görülen MIPCOM fuarı başladı. Fuarın ilk gününde Türk dizi ve filmlerinin tanıtıldığı millî katılım alanı yoğun ilgi gördü.

04:00 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
MIPCOM fuarı başladı.

MIPCOM fuarı başladı.

Fransa’nın Cannes kentinde bugün başlayan MIPCOM fuarı, dünyanın birçok ülkesinde film ve dizi sektör temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin de çok sayıda firma ile katıldığı fuarda dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor. Fuarın ilk gününde Türk dizi ve filmlerinin tanıtıldığı millî katılım alanı yoğun ilgi gördü. Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odasının iş birliğinde oluşturulan Türkiye millî katılım alanın açılışı Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu tarafından yapıldı. Mumcu, MIPCOM fuarında içerik ihracatının artırılması, tanıtım ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi konularında üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği MIPCOM fuarı, 19 Ekim’de sona erecek.

RUSYA’DAN HİNDİSTAN’A BÜYÜK İLGİ

Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor. İçerikleri her geçen gün zenginleşen Türk dizileri, 152 ülkede 700 milyondan fazla seyirciyle buluşuyor. Orta Doğu ve MENA Bölgesi’nde başlayan bu başarı hikayesi tüm dünyaya yayılırken Şili’den İspanya’ya, Rusya’dan Hindistan’a kadar her yerde Türk dizileri büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyada yakalanan bu büyük başarının artırılarak devam ettirilebilmesi amacıyla dünyanın en önemli içerik fuarlarına yapımcıların ve satış ajanslarının katılımına İstanbul Ticaret Odası’nın iş birliğiyle destek veriyor. Bu fuarlar arasında MIPCOM’un yanı sıra MIP TV, Asya TV Forum ve Market, Dubai Uluslararası İçerik Fuarı ve Content Americas’da bulunuyor.


Fransız sanatçı Hatay'da yıkıntılar arasında çizdiği resmi tanıttı
Fransız sanatçı Hatay'da yıkıntılar arasında çizdiği resmi tanıttı

"Saype" adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkıma ve ardından bölgede gösterilen birlikteliğe dikkati çekmek amacıyla çizdiği, iç içe geçen tokalaşmış eller resmini tanıttı. Saype, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla oluşturduğu "Duvarların Ötesinde (Beyond Walls)" isimli projesinin 19. ayağını Hatay'da tamamladı. Arazi sanatçısı Saype, Hatay'ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde üç ayrı noktada tebeşir ve kömürden yapılan bir boyayla çim ve toprak üzerine freskler çizdi. Yaklaşık iki haftada çalışmalarını tamamlayan Saype, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda eserini tanıttı.


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