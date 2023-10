Türk dizi sektörü dünya sahnesinde

Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor. İçerikleri her geçen gün zenginleşen Türk dizileri, 152 ülkede 700 milyondan fazla seyirciyle buluşuyor. Orta Doğu ve MENA Bölgesi’nde başlayan bu başarı hikayesi tüm dünyaya yayılırken Şili’den İspanya’ya, Rusya’dan Hindistan’a kadar her yerde Türk dizileri büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyada yakalanan bu büyük başarının artırılarak devam ettirilebilmesi amacıyla dünyanın en önemli içerik fuarlarına yapımcıların ve satış ajanslarının katılımına İstanbul Ticaret Odası’nın iş birliğiyle destek veriyor. Bu fuarlar arasında MIPCOM’un yanı sıra MIP TV, Asya TV Forum ve Market, Dubai Uluslararası İçerik Fuarı ve Content Americas’da bulunuyor.