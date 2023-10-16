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Hayat

Frankfurt Kitap Fuarı’na tepkiler çığ gibi

75. kez düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı, günlerdir Filistinli yazar Adania Shibli’nin ödül törenini ertelemesiyle konuşuluyor. Yazarın “Küçük Bir Ayrıntı” romanıyla ödül alacağı tören, şimdi ise İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalar bahane edilerek iptal edildi.

04:00 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Frankfurt Kitap Fuarı

Frankfurt Kitap Fuarı

Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonu’nun aldığı karar sonrası yayıncı kuruluşlar ve yazarlar fuardan çekildiğini duyurdu. İptal kararına birçok meslek birliği, kitap fuarı, yayınevi ve yazardan da tepki geldi.

BASIN YAYIN MESLEK BİRLİĞİ DE FUARDAN ÇEKİLDİ

Yaşananlara Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah Kitap Kurumu, BAE Yayıncılar Birliği, Cezayirli yazar Said Khatibi, PublisHer Platformu, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Profil Kitap gibi çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi tepki göstererek fuardan çekildiğini duyurdu. Basın Yayın Birliği ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi’ni protesto kararı aldığını açıkladı. Birlik yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: “Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi’nin Gazze’deki insanlık dramı ortadayken Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail’in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği üyesi yayıncılar olarak her zaman mağdur milletlerin yanında durduğumuz gibi bugün de Filistin halkının ve Filistinli yayıncı meslektaşlarımızın yanında durduğumuzu, haklı davalarını sonuna kadar desteklediğimizi ilan ederiz. Ayrıca üyelerimizin Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu tavırlarını ve uygulamalarını protesto ederek kitap fuarına katılmayacaklarını bildiririz.”


Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu 165 bilim insanının katılımıyla yarın başlıyor
Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu 165 bilim insanının katılımıyla yarın başlıyor

Türkiye'nin en köklü bilimsel etkinliklerinden Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu, 165 bilim insanının katılımıyla 13-14-15 Ekim 2023 tarihlerine düzenlenecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sempozyuma ilişkin, "2003 yılından beri farklı periyotlarda düzenlediğimiz ve gelenekselleşmesinden büyük mutluluk duyduğumuz Üsküdar Sempozyumlarının on ikincisi için tüm hazırlıklarımız sürüyor" dedi. Türkmen, "Tarih, kültür, sanat ve coğrafya itibariyle İstanbul’un tüm dünyanın gözünde özel bir yer vardır. Üsküdar da bu özel şehrin içinde kendine mahsus başka bir alana sahiptir. İstanbul ile Anadolu arasında, Anadolu ile Avrupa arasında tarihsel bir köprüdür" şeklinde konuştu.


#Frankfurt Kitap Fuarı
#Aktüel
#İsrail
#Filistin
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