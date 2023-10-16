Frankfurt Kitap Fuarı’na tepkiler çığ gibi

Yaşananlara Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah Kitap Kurumu, BAE Yayıncılar Birliği, Cezayirli yazar Said Khatibi, PublisHer Platformu, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Profil Kitap gibi çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi tepki göstererek fuardan çekildiğini duyurdu. Basın Yayın Birliği ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi’ni protesto kararı aldığını açıkladı. Birlik yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: “Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi’nin Gazze’deki insanlık dramı ortadayken Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail’in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği üyesi yayıncılar olarak her zaman mağdur milletlerin yanında durduğumuz gibi bugün de Filistin halkının ve Filistinli yayıncı meslektaşlarımızın yanında durduğumuzu, haklı davalarını sonuna kadar desteklediğimizi ilan ederiz. Ayrıca üyelerimizin Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu tavırlarını ve uygulamalarını protesto ederek kitap fuarına katılmayacaklarını bildiririz.”