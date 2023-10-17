Mevlana sergisinin geliri Filistin’e

Suriyeli ressam Reem Akkad Dardari yeni kişisel sergisini Bağımsız Sanat Vakfı’nda açtı. Soyut ve akrilik çalışmalar yapan sanatçının Türkiye’deki ikinci sergisi “Mevlana”, sanatseverlerle buluştu. Ressam, 2009 yılında Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’ndeki sergisinden sonra, verdiği arada tasavvufla ilgilendi. Tablolarında sıklıkla Şam sokaklarını, Suriye savaşının trajedilerini ve mültecilerin yaşadığı sıkıntıları resmeden Dardari, son iki yılda semazenler üzerine eserler üretti. Sanatçının sergilenen 19 eserinden 15’i ilk kez görücüye çıktı.

Sanatçı, bugüne kadar sergilerde satılan eserlerinden elde ettiği geliri Afganistan, Lübnan, Suriye gibi bölgelerdeki insanların yararı ve çocukların eğitimi için bağışladı. Dardari, bu sergisinde de geleneği bozmayarak, elde edeceği geliri Filistinlilerle paylaşacak. İsrail-Filistin çatışması başlamadan bağış kararını açıklayan sanatçı, insanların yaşadığı drama dikkat çekmek için bunu yaptığını ifade etti.

İKİ KÜLTÜRÜN ORTAK DEĞERİ

Serginin ismini hem Suriye hem de Türk kültüründeki ortaklığa dikkat çekmek için seçtiğini belirten ressam, “Semazenleri iki kültürün de ortak değeri olduğu için seçtim. Suriye dışındaki başka bir Arap ülkesinde semazen yok. Hem biraz değişiklik olsun hem de tasavvufa yöneldiğim için semazen resimlerinin yer aldığı bir sergi açtım” dedi.

İlk sergisinde tamamen Şam sokaklarının yer aldığı eserleri bulunduğunu belirten sanatçı, elde ettiği geliri savaş nedeniyle kampta kalanlar ve hastalar için bağışladığını söyledi. Bugüne kadar her sergisinin gelirini paylaşan sanatçı, çalışmalarından kazandıklarını neden bağışladığı sorusuna, “İlk sebep iyi bir Müslüman olmak, diğeri ise sadaka. Yaşanan insanlık dramı için de Filistin’e yardım etmemiz şart” yanıtını verdi.

İSRAİL’İN ALDIĞI DESTEK NORMAL DEĞİL

Filistinlilerin yaşadığı zulme karşı söyleyecek söz bulamadığını dile getiren Dardari, “Filistin ve Mescid-i Aksa’ya küçüklükten gelen bir sevgi besliyorum. Şu anda 6 milyona yakın insan 1948 yılındaki gibi saldırı altında. Bu insanlar yerlerinden sürülüyor. İsrail’in aldığı destek ise normal değil” yorumunu yaptı.

Birçok sanatçının Filistin’i açıkça desteklemeye çekindiğine de değinen Reem Akkad Dardari, “Genelde eserlerimin bağış için kullanılacağını söylemiyorum. İnsanlar hayır için kullanılacağını bilince almaz diye korkuyorum. Açıklamasam da niyetim bu yönde” diye konuştu. Sanatçı, satış yapılması durumunda yardımlarını Kızılay ve AFAD aracılığıyla bölgeye göndereceğini aktardı.

SAVAŞIN İNSANLARINA ADADI

Ressam Reem Akkad Dardari’nin vakfın üst katında yer alan üç eseriyle savaşın parçaladığı ailelerin ve insanların anısına dikkat çekiyor. Sanatçının bir erkek, iki çocuk ve bir anne ile çocuğunun yer aldığı tablolarının altında yer alan ifade ise şöyle: “Güvenli bir toprak arayışı içinde denizde hayatını kaybeden tüm erkek, kadın ve çocukların anısına…”







