Özgün Hurma diyeti nedir, nasıl yapılır? Hurma diyetinde dikkat edilmesi gerekenler
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Hurma diyeti nedir, nasıl yapılır? Hurma diyetinde dikkat edilmesi gerekenler

Hurma diyeti, yedi günde ortalama 5-7 kilo vermek Hurma diyeti ile mümkündür. Bu diyetle birlikte hem göbeğinizden gitmeyen yağlardan kurtulup hem de kilo verebilirsiniz. Peki, hurma diyeti nedir, nasıl yapılır, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hurma diyeti nasıl yapılır: Hurma diyeti ile yedi günde 5 kilo
Hurma Diyeti

Hurma diyeti özellikle göbek bölgesindeki yağlardan kurtulamayan kişiler için idealdir. Bu diyetle birlikte hem göbeğinizden gitmeyen yağlardan kurtulup hem de kilo verebilirsiniz. Bu diyeti 7 gün boyunca ara vermeden yapmak gerekiyor.

Hurma diyeti ile 7 gün sonunda ortalama 5 ile 7 kg arasında verebiliyorsunuz. Diyeti yaparken günde en az 40 dakika boyunca yürünmesi gerekiyor.

Her öğünde toplam 7 adet hurma yenmesi isteniyor. Bu diyet lezzetli hurmalar içerdiği için özellikle şekerli besinler tüketmeyi seven kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Hurma diyetine başlamadan önce mutlaka organik hurmalardan satın aldığınızdan emin olmanız gerekir.

Peki, hurma diyeti nedir, nasıl yapılır, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hurma Diyetinden Önce Ne Yapmak Gerekir?

Hurma diyeti öncesi diyetin etkisini artırmak için bütün hurmaları suya yatırın. Suya yatırılan hurmalar bir süre sonra yumuşamaya başlar. Bu şekilde hurmaların kalorisi de azalmış olur.

Ayrıca daha lezzetli olurlar. Yemesi daha kolay bir hal alır. Diyete başlamadan bir gün öncesinden suya yatırma işlemini yapabilirsiniz. Derin bir kasede bu işlemi yapın. Sıcak su kullanabilirsiniz. Ancak suyun kaynar olmaması gerekir.

Suya yatırma işleminden önce bıçakla hurmaları ortadan ikiye ayırmayı unutmayın. Suya yatırılan hurmalarda laktasif bir etki çıkar. Bu etki bağırsak yumuşatır. Tok tutma özelliği artar. BU sayede acıkma hissiniz ertelenmiş olur.

Hurma Diyetinde Hangi İçecekler Tüketilebilir?

Hurma diyetinde tüketilebilecek içecekler başında su ve yeşil çay geliyor. Bunları sınırsız bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Bunun dışında kesinlikle şunların tüketilmesine izin verilmiyor:

  • Kola,
  • Soda,
  • Şekerli meyve suları,
  • Kahve içilmemelidir.

Hurma diyeti yaparken şu içeceklerden gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz:

  • Su,
  • Yeşil çay,
  • Günde 1 bardak limonlu maden suyu.

Örnek Hurma Diyeti Menüsü Nasıldır?

Hurma diyeti menüsü örneği bir gün için şu şekilde sıralanabilir:

  • Sabah kahvaltısında 1 kase light yoğurtla birlikte 7 adet hurma,
  • Öğlen yemeğinde 1 kase light yoğurt üzerine 7 adet hurma,
  • Akşam yemeğinde 1 kase light yoğurt üzerine 7 adet hurma tüketilmesi gerekir.

Dilerseniz öğünlerinizde yoğurt üzerine Hindistan cevizi, tarçın serpebilirsiniz. Diyeti yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın. Eğer yoğurda ya da hurmaya alerjiniz varsa bu diyeti kesinlikle yapmayınız.

Hurma Diyeti Kimler için Öneriliyor?

Hurma diyetinin önerildiği kişiler başta kabız ve D vitamini sıkıntısı çekenlerdir. Diyeti doktora danıştıktan sonra yapıp bu sıkıntılara son verebileceksiniz.

Diyet yaparken hurmaların normal büyüklükte olmasına özen gösterin. Hurmanın lif oranı yüksektir. Ayrıca glisemik indeksi düşük olduğundan uzun süre tok kalmanızı sağlar.

Ayrıca yüksek oranda içinde vitamin ve mineral bulunmaktadır. Bu sayede gün içinde enerjiniz düşmez. İşlerinizi yaparken zorlanma yaşamazsınız.

Bir orta boy hurmada ortalama 40 ile 45 kalori olduğu bilinmektedir. Yani bu programı uygulamanız halinde günde yaklaşık bin kalori almış olursunuz. Bu da size iyi bir kilo kaybı olarak geri dönecektir.

Hurma Diyeti Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Hurma diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler başında hurma hakkınız gelmektedir. 21 adet kadar hurmadan bir tane bile fazla hurma tüketilmemesi gerekir.

Diyet içinde yer alan yoğurt özellikle D vitamini bakımından zengindir. Bu sayede hurma diyeti kemik yapınızın korunmasını sağlar. Hurma diyeti yaparken yoğurt ve hurmadan başka bir şey yemenin yasak olduğunu unutmayın. Bol su için. Yeşil çay içerseniz içine kesinlikle şeker katmayın.

Beyaz çay ya da papatya çayı gibi diğer bitki çaylarını da şeker kullanmamak şartı ile tercih edebilirsiniz.

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