Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır? Haşlanmış Yumurta Diyeti Faydaları Nelerdir?

Yumurta diyeti ile sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Yüksek protein içeriğine sahip olan yumurta, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu şekilde aç kalmadan kilo vermiş olursunuz. 2 haftada 10 kg’ya kadar verebilirsiniz. Yumurta diyeti sonuçları kişinin mevcut kilosuna, metabolizma hızına vb. farklı etmenlere göre herkes için değişiklik gösterebilir. Diyete başlamadan önce mutlaka uzmana danışın ve diyet için uygun olduğunuzu onaylatın. Yumurtanın karbonhidrat düzeyi düşüktür. Özellikle kahvaltı sofralarında sık tüketilen bu besin yüksek besin değerine sahiptir. Göz sağlığını korumadan, meme kanserini önlemeye kadar çok sayıda özelliği vardır.

Haşlanmış Yumurta Besin Değerleri: Kalori, Protein ve Daha fazlası

Haşlanmış yumurtalar protein ve sağlıklı yağlarla doludur. Haşlanmış yumurta kalori ve diğer besin değerleri şöyle:

Kalori: 77

77 Karbonhidrat: 0.6 gram

0.6 gram Toplam yağ: 5,3 gram

5,3 gram Doymuş yağ: 1,6 gram

1,6 gram Tekli doymamış yağ: 2.0 gram

2.0 gram Kolesterol: 212 mg

212 mg Protein: 6,3 gram

6,3 gram A Vitamini: Önerilen Besin Ödeneğinin (RDA)% 6'sı

Önerilen Besin Ödeneğinin (RDA)% 6'sı B2 Vitamini (riboflavin): Günlük ihtiyacın % 15'i

% 15'i B12 Vitamini (kobalamin): Günlük ihtiyacın % 9'u

% 9'u B5 Vitamini (pantotenik asit): Günlük ihtiyacın % 7'si

% 7'si Fosfor: 86 mg veya BKA'nın% 9'u

86 mg veya BKA'nın% 9'u Selenyum: 15,4 mcg veya BKA'nın% 22'si

Yumurtaların sunduğu tüm besinler için, oldukça düşük kalorili bir besindir . Haşlanmış yumurta sadece 77 kalori, 5 gram yağ ve çok az miktarda karbonhidrat sağlar.

Yumurta Diyeti Faydaları Nelerdir?

Yumurta diyeti faydaları şu şekilde sıralanabilir:

* Kendinizi aç hissetmeden kilo vermenizi sağlar.

* Yağ yakımını hızlandırır.

* Kalıcı şekilde kilo vermenizi sağlar.

* Haftada 6 kiloya kadar verebilirsiniz.

* Bağışıklık sisteminin güçlenmesini saplar.

* Kalp sağlığını korur.

* Göz bozukluklarına iyi gelir ve genel göz sağlığını korur.

* Kas ve kemik sisteminin gelişmesini sağlar.

* Amino asit içerikleri vücudun beslenmesini sağlar.

* İyi kolesterolün yükselmesini sağlar.

* Kalp sağlığını korur.

Yumurta diyeti yüksek besin içeriği ve kalıcı kilo verdirme özelliği nedeniyle tercih edilmektedir. Diyet yaparken tadı hoşunuza gitmeyen şeylerden yemenize gerek yok. Hem lezzetle, hem acıkmadan hem de hızlı bir şekilde kilo vermek bu diyet ile mümkün!

Yumurta Diyeti Birinci Gün Örnek Menü

Yumurta diyeti birinci gün örnek menü şu şekilde sıralanabilir:

Kahvaltıda 2 adet haşlanmış yumurta tüketin. Yanında 1 porsiyon meyve yiyebilirsiniz. Öğle yemeğinde 2 adet yumurta yanında bol salata tüketin. Salata mevsim sebzelerinden hazırlanmış olmalıdır. Yanında portakal yenebilir. Akşam yemeğinde yumurta dışına çıkılır. Haşlanmış tavukla birlikte bol eşil salata yenir. Tavuk kesinlikle kızartılmamalıdır. Mutlaka haşlanmış ve az tuzlu tavuk yemek gerekir.

Yumurta Diyeti İkinci Gün Örnek Menü

Yumurta diyeti ikinci gün örnek menü şu şekilde sıralanabilir:

Sabah uyandığınızda 2 adet haşlanmış yumurta ile birlikte mevsim meyvelerinden tüketin. Öğle yemeğinde haşlanmış ya da ızgara yapılmış tavuk ve yanında salata tüketin. Akşam yemeği olarak 2 dilim kepek ekmek yanında 1 porsiyon canınızın istediği meyvelerden tüketebilirsiniz.

Yumurta Diyeti Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yumurta diyeti sırasında dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir: