Son yılların popüler yöntemlerinden biri olan Hollywood diyeti, özellikle Hollywood ünlüleri arasında sıkça tercih edilen bir yöntem olduğu için bu şekilde adlandırılmaktadır. Oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için 5-6 kilo vermeyi hedeflerken 17 kiloya kadar verdi. Peki, hollywood diyeti sağlığa zararlı mı?

HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR?

Hollywood diyeti, greyfurt diyeti ve 18 günlük diyet olarak da bilinir. Bu diyetin yağ yakıcı enzimlere sahip olduğunu iddia ediyor.

HOLLYWOOD DİYETİNDE NELER YENİR?

Et , yumurta, yağ ve protein açısından zengin diğer besinler ve bazı sebzelerle birlikte genellikle her öğünde bir greyfurt yemekten oluşmasına rağmen, diyette farklılıklar vardır. Diyetin temelini yeşil sebzeler oluşturur. Brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar gibi çeşitli yeşil sebzeler tüketilir.

Hollywood diyetinde et, şeker, alkol, unlu gıdalar, baklagil yasaktır.

Uzmanlar, bu diyet yönteminin aşırı düşük kalori alımını ve yetersiz beslenmeyi içermesi nedeniyle birçok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekiyor.

HOLLYWOOD DİYETİ ZARARLI MIDIR?

Hollywood diyeti; herkese uygun bir diyet programı değildir. Diyet programı, hassas bünyeye sahip kişiler için önerilmemektedir. Katı gıdaların tüketiminin kesildiği bu diyette hamile ve emziren annelerin yer alması doğru bulunmamaktadır. Ayrıca akşam saatlerinden sonra bir şey yenilip içilmediği için de şeker hastaları Hollywood diyeti yapabilecekler arasına girmemektedir. Kalp hastası, daimi ilaç kullanan ve ağır hastalar da bu diyeti uygulayamazlar.







