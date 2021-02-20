Özgün Bağışıklık sistemi neden çöker, nasıl güçlendirilir? Canan Karatay TVNETte yanıtladı
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Bağışıklık sistemi neden çöker, nasıl güçlendirilir? Canan Karatay TVNET’te yanıtladı

Bağışıklık sistemi güçlendirme en çok merak edilen sağlık konuları arasında gelir. TVNET’teki “3 soru 3 cevap” programına konuk olan kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Bağışıklık sistemi neden çöker, nasıl güçlendirilir?” sorusunu cevapladı. Beslenme alışkanlığımızın değişimi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, ülkemizde donanımlı hekimlerin yetiştirilme konusuna da değindi. Peki, Bağışıklık sistemi neden çöker, nasıl güçlendirilir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay

Bağışıklık sistemi neden çöker sorusuyla beraber bağışıklık sistemi güçlendirme konusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Güçlendirmek için birçok yol deneriz ve araştırmalar yaparız. TVNET’te “3 Soru 3 Cevap” programına konuk olan kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Bağışıklık sistemi neden çöker ve Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir sorularını cevapladı. Bu sorularla birlikte donanımlı hekimlerin yetiştirilme hakkında konuşan Karatay, Beslenme alışkanlığımızın değişimi konusuna da değindi. Peki, Bağışıklık sistemi neden çöker? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Canan Karatay yanıtladı. İşte detaylar...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDEN ÇÖKER? CANAN KARATAY CEVAPLADI

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, trans yağların ve şekerin bağışıklık sistemini çökerteceğinin altını çiziyor. İşlenmiş bütün gıdaların buna neden olacağını belirten Karatay, bağışıklık sistemini çökerten sebepleri şöyle sıraladı:

“Bağışıklık sistemimiz çöktüğü için her türlü virüs ve bakteri enfeksiyonlarına maruz kalıyoruz. Corona virüs de bunlardan biridir. Virüs vücudumuzda hücre içine girerek çoğalırlar. Hücrelere giremeyen virüsler hastalık üretemezler. Hücrelerimiz sağlıklı olduğu zaman vücudumuza virüs girse dahi hastalanmıyoruz. Bu konuda bizler oldukça sağlıklı bir toplumuz.”

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Çökme konusunda yukarıdaki cevapları veren Canan Karatay, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir sorusunu da kısaca şöyle yanıtladı:

“Ev yapımı yoğurt, ev sirkesi, turşusu yediğimiz zaman, şeker ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak durduğumuz sürece hiçbir virüs bizi etkileyemez. İnsanoğlu bakterilerle birlikte yaşıyor. Dost bakterilerin sayısının artması virüs enfeksiyonu olmamızı engeller.

Probiyotik ve prebiyotikleri vücudumuza sokacağız. Probiyotik tabletlerinin içinde canlı bakteri yoktur. Tabletler tamamen uydurmadır. Boşuna bunlara para harcamamak gerekir. Tamamen doğal evde ürettiğimiz besinleri tüketmemiz gerekmektedir. Evde doğal yoğurt mayalama yaparak dost bakteriler kazanabiliriz. Fabrikadan gelen hiçbir tablette canlı bakteri olmaz.”

DONANIMLI HEKİMLER YETİŞTİREBİLİYOR MUYUZ?

Ülkemizde donanımlı hekim yetiştirme konusunda ne durumdayız? İşte bu sorunun yanıtını veren Canan Karatay şunları söyledi:

“Modern tıp ve kanıta dayalı tıp diye bir kavram üretildi. Temel fizyoloji, fizik ve biyokimya maalesef anlatılmıyor. Verilen eğitim yetersiz. Beslenme eğitimi kaldırıldı. Her doktor beslenmeyi çok iyi bilmelidir. Hipokrat der ki: ‘İyi bir hekim çok ilaç yazmaz ve hastalıkları önler, hastalanmaya sebep vermez.’

Hekimlik kurtaracağım diye zarar vermek değildir. Bu kavram 1970’lerden sonra tıp fakültelerinden uzaklaştırıldı. İlaç ve gıda endüstrisi devreye girdi.”

TVNET’te “3 soru 3 cevap” programına konuk olan Canan Karatay’ın bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Sorusuna yanıtını ve tüm sözlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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