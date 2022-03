Sabah aç karnına su içmek faydalı mı, zararlı mı?

Beslenme Uzmanlarına göre, vücudunuzun her gün ihtiyaç duyduğu miktar kadar su içmemiz mühim. Günlük 8-12 bardak su içmenin en doğrusu olduğu söyleniyor. Fakat gerçek şu ki ihtiyaç duyduğunuz su miktarı cinsiyetinize, ne kadar egzersiz yaptığınıza, havanın ne kadar sıcak olduğuna ve başka birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Tıp Enstitüsü (IOM), yetişkin erkekler için her gün toplam 13-15 bardak (yaklaşık 3 litre) sıvı öneriyor. Kadınların da her gün 9 bardak (2 litreden biraz fazla) sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.

Bu konuda çoğumuzun aklına pek çok soru takılıyor: Sabah aç karnına su içmeli miyim? Su zayıflatır mı?

REKLAM

SABAHLARI AÇ KARNINA SU İÇMEK DOĞRU MU?

Sabah kalkar kalkmaz içilen 500 ml suyun kan akışını hızlandırdığı, yeni kan hücrelerinin üretimini artırdığı ve cildinizin parlamasını sağladığı kanıtlandı. Sabahları aç karnına su içmek aynı zamanda bağırsakların çalışmasına katkı sağlayarak fazla kilolardan kurtulmanıza da yardımcı oluyor. Ayrıca daha az açlık hissetmenizi sağlamasının yanı sıra bağırsaklarda yer alan toksinlerin vücudunuzdan atılmasına da yardım ediyor. Bunların yanı sıra metabolizmanızı hızlandırıyor, saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olmasına katkıda bulunuyor, mide ekşimeleriniz varsa sorunu hafifletiyor, böbrek taşı oluşumunun ve mesane enfeksiyonlarının önlenmesine destek oluyor ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor.

🥤Aynı zamanda;

İdrar yollarında ki taş ve kum oluşumundan korur,

Aç karna su içmeniz kabızlığı önler,

Balgamın yumuşayıp atılmasını sağlar,

Kilo vermeye de yardımcı olur.

AÇ KARNINA SU İÇMENİN FAYDALARI

* Sağlıklı saçlara kavuşturur.

* Yeterince su içmek saçları içten dışa doğru besler, güçlendirir. Boş mideye su içmek ise daha da etkili.

REKLAM

* Böbrek taşını ve idrar yolu enfeksiyonunu önler.

* Midedeki asitler hazımsızlık ve mide yanmasının yanısıra böbrek taşlarına da neden olur. Sabah su içerek aynı zamanda böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçebilirsiniz. Sadece sabahları değil gün içinde yeterli miktarda su içmelisiniz.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Yeterli su tüketimi, lenf sistemini temizler ve dengeler. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

* Geceleri, vücudunuz kendini yenilerken toksinleri ayırır. Sabah aç karnına su içtiğinizde bu toksinleri vücudunuzdan dışarı atarsınız. Böylece güne yenilenmiş ve sağlıklı bir biçimde uyanırsınız.

REKLAM

* Metabolizmayı güçlendirir.

* Boş mideye sabahları su içmek metabolizmayı en az yüzde 24 oranında hızlandırır.

* Susuzluk, kırışıklıklara ve derin gözeneklere sebep olur. Bir araştırmaya göre boş mideye 500 ml su içmek, ciltteki kan dolaşımını artırır, pürüzsüz ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.