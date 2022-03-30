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Sahur yapmanın faydaları

Sahur oruca dayanma gücüdür. Sahur yapılmayan günler veya doğru beslenme ile geçirilmeyen sahurlar ertesi güne yorgun ve halsiz uyandırıyor. Ramazan'da en önemli öğün sahurdur. Sahurun kalkan olduğunu rivayet eden Efendimiz (s.a.v) de sahura özen göstererek bu vakitte hem dua hem de istiğfar çekmiştir. Kesinlikle sağlık ve sıhhat açısından atlatılmaması gereken öğün olan sahurun faydaları Diyanet Fetva Kurulunca nelerdir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanda sahur yapmanın faydaları: Sahur yapmanın önemi ve fazileti
Sahur yapmanın faydaları

İnsan beden sağlığı için yeme-içme denge ve sağlığı çok önemlidir. Mübarek Ramazan da yaklaşıyor. Bizi bekleyen sahur kahvaltılarını daha sağlıklı ve yararlı geçirmek adına 'sahurun faydaları'nı sizler için derledik.

  • Peygamberimizin (s.a.v.) “Sahur yiyin, çünkü sahurda bereket vardır.” hadisinden hareketle sahur yapmanın 9 faydası;

  • 1- Sahur yapmak gündüz tutulacak oruç için size kuvvet kaynağı olur.
  • 2- Oruç tutmak isteyene gece yeme ve içmeyi mubah kılar. Çünkü İslâm’ın ilk dönemlerinde oruçlu uyuduğu zaman yiyip içmek o kişiye haram oluyordu. Daha sonra bu, ikinci fecrin doğuşuna kadar mubah kılındı.
  • 3- Allah’a daha fazla ibadet etmeye vesile olur. Çünkü sahura kalkan kişi, abdest alıp namaz kılacaktır.
  • 4- Ayrıca, sahur vakti, ibadete teşvik edilen vakittir. O vakitte sema kapıları açılır, rahmet iner ve dualar kabul edilir.
  • 5- Oruca geceden niyet etme imkanı verir. Böylece niyet konusundaki ihtilaflar ortadan kalkmış olur.
  • 6- Ehl-i Kitâb’a muhalefet edilmiş olur. Müslümanın orucu ile Ehl-i Kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir.
  • 7- Sahur, necat vaktidir; kurtuluş vesilesidir.
  • 8- Sahurda yani erken kalkmakta bereket vardır.
  • 9- Sahur vakti uyanık olmak kişinin ömrüne bereket vesilesidir.
  • Kaynak: Buhari, Savm, 1923; Müslim, Siyam, 1095. / Kelâbâzî, Bahru’l-fevâid, s. 177-179.

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